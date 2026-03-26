Rosalia ha avuto un’intossicazione alimentare, per questo ha interrotto il concerto a Milano: “Continuo a vomitare”

Rosalia ha dovuto sospendere il suo concerto a Milano, all’Unipol Forum di Assago, a causa di un malore. La cantante ha spiegato di aver avuto una grave intossicazione alimentare dalla quale non era guarita del tutto: “Sto continuando a vomitare” dice al suo pubblico, spiegando di non avere le forze necessarie per continuare l’esibizione.

Nella serata di mercoledì 25 marzo, durante il suo concerto all'Unipol Forum di Assago, la cantante spagnola Rosalìa ha dovuto interrompere la sua performance a seguito di un prolungato malore fisico. La popstar ha spiegato che sin dall'inizio del concerto le sue condizioni di salute non fossero ottimali e che, quindi, fino a quel momento aveva cercato di fare del suo meglio per poter regalare al suo pubblico uno show degno delle sue precedenti esibizioni a cui i suoi fan hanno potuto assistere nelle precedenti date del tour. L'artista, mortificata, ha lasciato il palcoscenico, rifugiandosi dietro le quinte.

Il video di Rosalia: "Sto soffrendo, sento di non poter andare avanti"

Visibilmente dispiaciuta e anche dolorante, con la mano ferma sullo stomaco, Rosalia spiega i motivi per cui ha dovuto bloccare la sua esibizione al Forum di Assago: "Mi devo fermare è dall'inizio del concerto che non sto bene" spiega in inglese e aggiunge: "Ho avuto una grave intossicazione alimentare e ho cercato di superarla con tutte le mie forze, ma mi sento estremamente male". La pop star, quindi, continua scusandosi con i presenti e spiegando loro di non poter continuare il concerto:

Sto vomitando lì dietro e voglio davvero fare questo show al meglio, ma sto davvero a terra, provando a fare del mio meglio. Potrei provare ad andare avanti, ma forse a un certo punto dovrò fermarmi, sto davvero male e voglio davvero darvi il mio meglio, è molto difficile per me dirvi queste cose. Non mi è mai successo prima, non sono mai stata in una situazione simile. Ci sto davvero provando, mi sforzerò più che posso, ma quando non ce la farò mi dovrò fermare se fisicamente sento di non poter andare avanti. Provo dolore. Farò del mio meglio. Vi amo così tanto, spero di poter tornare in condizioni migliori.

I sintomi dell'intossicazione alimentare

Sebbene non sia stato reso noto cosa abbia procurato alla cantante un'intossicazione alimentare, dal momento che sono varie le cause che possono portare a questa condizione fortemente debilitante. I sintomi legati all'intossicazione alimentare cambiano a seconda della sostanza e del quantitativo assunto, per cui possono verificarsi disturbi gastrointestinali, secchezza delle fauci, difficoltà a parlare, deglutire, ma anche tachicardia e problemi cutanei.