Incidente mette fuori uso l’auto, Luca torna a casa a piedi ma viene investito due volte e muore: tragedia a Prato

La tragica sorte di Luca Loreto, un uomo di 42 anni residente a Quarrata, in Provincia di Pistoia, dove stava tornando dopo la serata fuori con gli amici. Coinvolto in un precedente incidente autonomo, si era incamminato a piedi ma è stato investito da ben due auto ed è morto sul colpo a Montemurlo.

Coinvolto in un incidente stradale autonomo e con la sua vettura fuori uso, si era incamminato a piedi per tornare a casa ma durante il tragitto è stato investito da ben due auto ed è morto sul colpo in strada a Montemurlo, in provincia di Prato. È la tragica sorte di Luca Loreto, un uomo di 42 anni residente a Quarrata, in Provincia di Pistoia, dove stava tornando dopo la serata fuori con gli amici.

La tragedia si è consumata prima dell'alba di ieri, sabato 21 marzo, in via Berlinguer dove il quarantaduenne si era incamminato a piedi decidendo di raggiungere la sua abitazione distante circa una decina di chilometri, nella vicina Quarrata. Un doppio impatto che non gli ha lasciato scampo. Una prima vettura lo ha colpito facendolo sbalzare sull'asfalto dove purtroppo proprio in quel momento sopraggiungeva un'altra auto che lo ha investito nuovamente. Per lui inutili i successivi soccorsi da parte dei sanitari del 118 Giunti sul posto con un'ambulanza e che hanno però potuto solo accertarne il decesso.

Quando sul posto sono sopraggiunti i carabinieri è stata ricostruita la terribile sequenza. Lo stesso 42enne infatti era stato coinvolto in un precedente incidente autonomo quando con la sua auto aveva perso il controllo, sbandando e finendo fuori strada. Luca non aveva riportato lesioni ma l'auto era fuori uso a seguito dell'impatto e così aveva deciso di incamminarsi a piedi rifiutando i soccorsi medici che nel frattempo erano giunti sul posto.

Una decisione che si è rivelata fatale. Luca infatti si è incamminato lungo una strada a scorrimento veloce dove il limite è di 70 chilometri orari e non ci sono marciapiedi. Inoltre il sole non era ancora sorto e la zona era ancora al buio. L'uomo ha fatto pochi chilometri lungo il ciglio della strada prima di essere urtato dalla prima auto che lo ha sbalzato sull'asfalto. I conducenti delle due auto si sono fermati per prestare soccorso ma era ormai troppo tardi.