Viene investito da un’auto a Cagliari, non era un incidente ma un tentato omicidio: arrestato un 47enne

Un 36enne è stato investito da un’automobile a Uta, nel Cagliaritano. L’uomo, che si trovava a bordo del suo monopattino, è stato trasportato in ospedale e sebbene sia in condizioni serie, non è in pericolo di vita. Il 47enne che lo ha travolto, invece, è stato accusato di tentato omicidio: avrebbe agito dopo una lite con il 36enne.

Sembrava un incidente stradale con fuga del pirata della strada, ma i carabinieri hanno scoperto che dietro il presunto sinistro avvenuto ieri sera a Uta, nel Cagliaritano, vi era in realtà un tentato omicidio.

Nella serata di ieri, martedì 19 maggio, un 36enne stava viaggiando su un monopattino elettrico, quando è stato travolto da un'automobile che arrivava nel senso di marcia opposto. Il conducente dell'utilitaria non si è fermato a prestare soccorso, ma è fuggito senza lasciare traccia. Il 36enne è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso con molteplici lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo sono scattate le indagini sull'accaduto e le ricerche del pirata della strada da parte dei carabinieri. L'uomo è stato individuato in pochi minuti nel vicino comune di Decimomannu, con l'auto che presentava i segni della collisione.

Dagli accertamenti è emerso però che i due si conoscevano e che nei giorni precedenti vi era stata una lite tra il conducente 47enne e il 36enne investito. Per questo motivo, l'uomo avrebbe investito deliberatamente il rivale con una manovra volontaria prima di scappare. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e adesso si trova nel carcere di Uta.

Nel frattempo il 36enne resta affidato alle cure dei medici che si sono occupati di lui subito dopo il suo ingresso in Pronto Soccorso. Non è chiaro cosa ci sia dietro la lite che ha poi portato al tentato omicidio: secondo quanto emerso dalle indagini, i due protagonisti della vicenda si conoscevano e dopo una discussione, il 36enne sarebbe stato colto di sorpresa dalla vettura mentre guidava il suo monopattino.

Saranno le indagini a chiarire la dinamica dei fatti e il 47enne, ora in carcere, sarà chiamato a raccontare davanti alle autorità cosa sia accaduto.