Arrestato jihadista in Austria: stava progettando un attentato al concerto di Taylor Swift Le autorità austriache hanno arrestato un 19enne con l'accusa di aver pianificato un attacco terroristico ai concerti della popstar statunitense Taylor Swift che si terranno nei prossimi giorni a Vienna. Insieme a lui è stata fermata anche un'altra persona.

A cura di Eleonora Panseri

Taylor Swift (ph Scott A Garfitt/Associated Press/LaPresse)

Le autorità austriache hanno arrestato un 19enne con l'accusa di aver pianificato un attacco terroristico ai concerti della popstar statunitense Taylor Swift che si terranno nei prossimi giorni a Vienna. Insieme a lui è stata fermata anche un'altra persona.

L'uomo, che avrebbe giurato fedeltà al gruppo dello Stato islamico (ISIS) "nelle ultime settimane", è stato arrestato nella Bassa Austria, a circa un'ora dalla capitale, nella mattinata di oggi, mercoledì 7 agosto, ha fatto sapere il Capo della sicurezza austriaca Franz Ruf durante una conferenza stampa.

"Abbiamo confermato la preparazione e anche il fatto che il 19enne si fosse concentrato sui concerti di Taylor Swift a Vienna", ha detto Ruf, citato dal Guardian. Si ritiene che l'uomo, un cittadino austriaco, si sia radicalizzato su Internet. Ruf ha affermato che nella casa del sospettato sono state sequestrate sostanze chimiche, ora in fase di valutazione.

Nei prossimi giorni saranno intensificate le misure di polizia in città, in particolare agli ingressi dei concerti di Taylor Swift, che si esibirà giovedì, venerdì e sabato a Vienna nell'ambito dell'Eras Tour. Sono attesi circa 65mila spettatori per ogni show.

Ruf ha riferito ancora che ci sarà un'attenzione particolare, tra le altre cose, ai controlli all'ingresso e che gli spettatori dei concerti dovranno considerare che ci vorrà un po' più di tempo prima di entrare.

Il capo della polizia di Vienna Gerhard Puerstl ha affermato che il rischio concreto è stato ridotto al minimo, ma poiché sussiste ancora un "pericolo astratto" verranno prese le misure necessarie e saranno dispiegate unità speciali per i concerti.

Nel novembre 2020 un simpatizzante dello Stato Islamico aveva aperto il fuoco nel centro di Vienna, uccidendo quattro persone e ferendone altre 23, prima che la polizia lo uccidesse. Si è trattato del primo attacco mortale jihadista nella nazione alpina.