Putin si prende gioco di Trump e fa strage di civili a Sumy: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Putin si prende gioco di Trump e fa strage di civili a Sumy

Il bilancio dell’attacco russo su Sumy è devastante, 34 morti, di cui due bambini, e oltre un centinaio di feriti. Ed è anche un attacco di una sfacciataggine incredibile: i missili sono stati lanciati all’indomani della visita dell’inviato speciale statunitense a San Pietroburgo. Una visita dove Steve Witkoff ha incontrato direttamente Vladimir Putin, per parlare della tregua.

Del cessate il fuoco però per ora neanche l’ombra, visto quello che è successo a Sumy. Che forse non è altro che un test molto crudele del Cremlino. Un test per capire fino a dove si può spingere, fino a quanto può tirare la corda della sua impunità prima che gli Stati Uniti dicano basta e costringano Mosca al tavolo delle trattative con le maniere forti, usando ad esempio l’arma delle sanzioni.

Insomma, Putin starebbe calcolando per quanto tempo ancora la Casa Bianca sarebbe disposta a chiudere un occhio sulla sua aggressività. E nel frattempo, finchè può, continua a colpire e a preparare la sua offensiva di primavera. Un’offensiva su larga scala, che punta ad occupare quanto più territorio ucraino possibile prima del vero ed effettivo ultimatum, prima di essere costretto al tavolo dei negoziati.

