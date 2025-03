video suggerito

Esplosione in una miniera in Spagna, almeno 5 morti e 4 feriti: si cercano i dispersi, soccorsi in azione Tragedia nella miniera di Cerredo a Degaña, nelle Asturie: almeno 5 persone sono morte e altre 4 risultano ferite a seguito di una esplosione verificatasi durante i lavori di estrazione della grafite. Operazioni in corso.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia in una miniera nel Nord della Spagna: almeno cinque persone sono morte e altre quattro risultano ferite – ma il bilancio potrebbe ulteriormente cambiare – a seguito di una esplosione verificatasi questa mattina 09. 30 ora locale nella miniera di Cerredo a Degaña, nelle Asturie, circa 450 chilometri a nord-ovest di Madrid. Le vittime provenivano dalla provincia di León, territorio limitrofo, e avevano età comprese tra i 32 e i 54 anni.

Le operazioni di recupero dei dispersi sono ancora in corso. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha inviato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime: "Un sentito abbraccio alle famiglie delle vittime dell'incidente verificatosi oggi in una miniera nelle Asturie. E il mio augurio di pronta guarigione a chi è rimasto ferito. Grazie ai servizi di emergenza che stanno lavorando per recuperare chi manca all'appello", ha scritto in un post su X, già Twitter.

Secondo le informazioni fornite dal Servizio medico d'urgenza (SAMU), uno dei feriti ha riportato una lesione alla testa ed è stato trasportato all'ospedale di Cangas del Narcea, nelle Asturie. Un altro lavoratore è stato ricoverato in un ospedale di Ponferrada, nella comunità autonoma di Castiglia e León, con diverse ustioni. La terza persona ferita è stata trasportata in ambulanza con supporto vitale di base all'ospedale Carmen y Severo Ochoa di Cangas del Narcea. La quarta persona, recuperata intorno a mezzogiorno, è trasportata in elicottero in un centro medico, secondo quanto comunicato dalla delegazione governativa nelle Asturie.

In corso anche le indagini per capire cosa abbia provocato l'esplosione. Secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere legato al malfunzionamento di un macchinario o "un'esplosione di una borsa di grisou", gas tipicamente presente in depositi di minerali, potrebbe essere il fattore chiave dell'incidente. A quanto pare, in quel momento, nella miniera si stavano svolgendo lavori per estrazione della grafite. "La polizia giudiziaria sta già svolgendo indagini per chiarire cosa sia successo", ha detto la capa della Prefettura regionale, Adriana Lastra, in una nota.