Spari da auto in corsa a Chicago fuori da un ristorante: 4 morti e 14 feriti, aggressori in fuga Sparatoria a Chicago, spari sulla folla fuori ad un locale: 4 morti e 14 feriti. Veicolo in fuga. La polizia riferisce che al momento non sono stati effettuati arresti.

A cura di Ida Artiaco

Paura a Chicago, dove la scorsa notte si è verificata l'ennesima sparatoria di massa negli Stati Uniti: al momento il bilancio provvisorio è di 4 morti e 14 feriti, di cui almeno 3 in gravissime condizioni, dopo che alcuni colpi sono stati esplosi da un'auto in corsa nella tarda serata locale di mercoledì (le 23 ora locale) nel quartiere River North.

Lo riferisce la polizia locale. Diversi media riportano che la sparatoria è avvenuta all'esterno di un ristorante e discoteca, l'Artis Lounge, che aveva ospitato la festa per il lancio dell'album di un rapper, Mello Buckzz. Gli spari sono stati esplosi sulla folla che si trovava all'esterno del locale e il veicolo è immediatamente fuggito. La polizia riferisce che al momento non sono stati effettuati arresti.

Chris King, portavoce della Northwestern Medicine, ha affermato che il pronto soccorso dell'ospedale locale sta valutando diverse persone ferite nella sparatoria ma non è stato in grado di fornire il numero preciso di persone ricoverate in ospedale né le loro condizioni, come riporta l'AP. Tra le vittime ci sarebbero un uomo di 24 anni e uno di 25 anni e due donne. Gli abitanti della zona affermano di aver udito diversi spari. Diversi bossoli sono stati visti all'interno e all'esterno del locale. La polizia sta ancora indagando, ma una fonte ha riferito a ABC7 che si ritiene siano coinvolti più tiratori, per questo pare siano alla ricerca di tre sospettati, ma mancano conferme. Esclusa al momento la pista del terrorismo, si segue quella del regolamento di conti tra gang o del raid a sfondo razziale.

Già nel 2022 questo locale, che all'epoca si chiamava Hush Lounge, è stato teatro di una sparatoria, in cui una persona venne uccisa e altre tre rimasero0 ferite dopo una lite. La polizia chiuse il nightclub dopo quell'episodio, e l'Artis Lounge ha successivamente aperto nello stesso luogo.

In aggiornamento.