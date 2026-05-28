Svizzera, con un coltello aggredisce persone alla stazione di Winterthur, ci sono feriti: arrestato l’aggressore

Un uomo armato di coltello ha seminato il panico nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, nella stazione di Winterthur, in Svizzera. L’aggressore, arrestato dopo la fuga, avrebbe colpito diversi pendolari in attesa del loro treno.

Un uomo armato di coltello ha aggredito le persone nella stazione di Winterthur, in Svizzera. Intorno alle 8.30, l'uomo armato sarebbe uscito dall'atrio della stazione ferroviaria colpendo diverse persone. Secondo quanto riferiscono i media del posto, diversi pendolari sono rimasti feriti. Un uomo, stando al racconto di un testimone, aveva una benda attorno al collo e qualcun altro era a terra. Sul posto è in corso una vasta operazione di polizia.

I feriti sarebbero 3 persone di 28, 43 e 52 anni, mentre l'aggressore è stato arrestato poco dopo la fuga. I fatti si sono verificati nel Cantone di Zurigo. Secondo quanto reso noto, la prima vittima colpita stava aspettando il treno sul binario 3 quando è stata aggredita dall'uomo armato di coltello. L'aggressore ha seminato il panico, dandosi poi alla fuga. L'area della stazione è stata bloccata per i soccorsi e per gli accertamenti del caso.

Il portavoce della Polizia cantonale, Roger Bonetti, ha spiegato che il presunto autore dell'aggressione è un uomo svizzero di 31 anni. Uno dei tre civili rimasti feriti ha riportato ferite gravi, mentre gli altri due hanno lesioni di media gravità e sono attualmente ricoverati in ospedale. Dietro la violenza, anche se l'ipotesi è ancora in fase di accertamento, ci sarebbe un atto terroristico.