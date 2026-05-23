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Aereo perde quota in volo dall’Australia a Hong Kong, 10 persone ferite: “Come cadere nel vuoto”

Turbolenza su un volo Cathay Pacific da Brisbane (Australia) a Hong Kong. Ferite 10 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Momenti di paura per passeggeri e personale del volo CX156 partito da Brisbane, in Australia, e Hong Kong. È successo nelle prime ore di sabato quando l'aereo della Cathay Pacific ha lasciato l'aeroporto della capitale del Queensland.

Durante il volo sono state registrate forti turbolenze provocate probabilmente da una improvvisa perdita di quota. Una volta arrivati a destinazione all'aeroporto internazionale di Hong Kong alle ore 8.15, i feriti sono stati controllati dalle squadre mediche salite a bordo. Il bilancio è di 10 persone ferite, di cui 8 sono state trasportate nel vicino ospedale di North Lantau per ulteriori valutazioni.

Le ambulanze hanno lasciato l'aeroporto di Chek Lap Kok con otto persone. Si trattava di tre passeggeri, due donne e un uomo, e cinque membri dell'equipaggio, quattro uomini e una donna. La compagnia aerea ha chiarito che tra i feriti del personale figurano tre membri dell'equipaggio di cabina e quattro passeggeri. Secondo quanto riferito di media locali present sul posto, tutti erano coscienti. Solo un'assistente di volo è stata vista indossare un collare cervicale a scopo precauzionale mentre veniva trasportata via.

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Secondo le testimonianze dei passeggeri raccolte dal South China Morning Post, l'improvviso calo di quota è durato circa due secondi ed è avvenuto due ore prima dell'orario di atterraggio previsto, proprio mentre gli assistenti di volo stavano per servire i pasti ai passeggeri della classe economica. Questo avrebbe causato parecchia confusione a bordo e la caduta di piatti e vassoi.

Il passeggero in particolare ha riferito che l'impatto è stato come "precipitare da torre a caduta libera", con tutti che urlavano e oggetti che volavano in aria. Immagini che starebbero già circolando sui social media.

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