Arco, auto decolla e centra il ristorante stellato di Peter Brunel: il video del violento schianto

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il violento incidente avvenuto qualche giorno fa ad Arco, in provincia di Trento, quando un’auto fuori controllo si è schiantata contro il ristorante dello chef stellato Peter Brunel. Il locale era chiuso per lavori: una circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi. Ingenti i danni, si parla di centinaia di migliaia di euro.

Per un istante sembra quasi che la palazzina venga scossa da un terremoto. Poi una nuvola di detriti invade l'inquadratura e il motivo diventa evidente: un'auto fuori controllo si è appena schiantata contro l'edificio che ospita il ristorante stellato dello chef Peter Brunel, ad Arco, in provincia di Trento.

A mostrare la violenza dell'impatto sono le immagini delle telecamere di sicurezza.

Il filmato restituisce tutta la forza dello schianto avvenuto la sera del 22 maggio in località Linfano. Una sequenza di pochi secondi che, osservata oggi, rende ancora più chiaro quanto si sia andati vicini a una tragedia. "Fortunatamente il locale era chiuso per dei lavori di ristrutturazione ai piani superiori", ha poi spiegato Brunel.

L'auto, guidata da un cittadino tunisino di 31 anni, è uscita dalla carreggiata per cause ancora oggetto di accertamento e ha proseguito la sua corsa per oltre cento metri in un terreno adiacente alla strada, senza che il conducente riuscisse a riprendere il controllo del mezzo.

La dinamica appare quasi irreale. Dopo aver centrato un muretto in cemento che delimita il parcheggio della struttura, la vettura è stata proiettata in aria e si è schiantata contro la palazzina che ospita il ristorante dello chef trentino. L'urto è stato devastante: la ringhiera di un terrazzo è stata divelta, mentre il motore dell'auto è stato sbalzato fuori dal vano motore, finendo sul poggiolo. Dopo l'impatto, il veicolo è ricaduto all'indietro terminando la propria corsa tra le strutture esterne del locale e una piccola piscina che, fortunatamente, era vuota.

E i danni provocati dall'incidente non si sono limitati alla facciata dell'edificio. Frammenti di cemento e vetro hanno sfondato porte e vetrate, raggiungendo anche gli ambienti interni del ristorante. Alcuni detriti sono arrivati fino alla cucina. A distanza di giorni non è ancora stato possibile quantificare con precisione l'ammontare delle conseguenze economiche, ma le stime parlano di danni che potrebbero raggiungere diverse centinaia di migliaia di euro.

C'è da dire che, oltre al ristorante chiuso per ristrutturazione (l'idea di Brunel era di riaprirlo a giugno), anche gli appartamenti turistici presenti ai piani superiori risultavano vuoti. Se l'incidente fosse avvenuto in un periodo di piena attività, il bilancio avrebbe potuto essere ben più grave.

Nonostante la violenza dello schianto, il conducente è rimasto cosciente. Il 31enne è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in elicottero all'ospedale in codice rosso. Ricoverata anche la madre, una donna di 55 anni che viaggiava con lui, rimasta sotto shock. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le squadre di emergenza, mentre per la rimozione del veicolo è stata necessaria un'autogrù.