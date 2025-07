India, crolla ponte nel Gujarat: auto e camion precipitano nel fiume, almeno 9 morti e 6 feriti

Una nuova tragedia ha colpito lo Stato indiano del Gujarat. Almeno nove persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite il 9 luglio a causa del crollo parziale del ponte Gambhira, nel distretto di Vadodara, già duramente colpito da giorni di piogge torrenziali. Secondo le autorità locali, al momento del cedimento sul ponte transitavano diversi veicoli: almeno due camion, un SUV e un furgone sono precipitati nel fiume sottostante. Le immagini diffuse mostrano la scena drammatica dei detriti metallici dispersi nell’acqua, mentre i soccorritori sono impegnati nelle operazioni di ricerca di eventuali dispersi e nell’assistenza ai feriti.

Il ministro della Salute del Gujarat, Rushikesh Patel, ha dichiarato che cinque persone sono state tratte in salvo. Il ponte, costruito nel 1985, si trovava in una zona collinare messa a dura prova dal maltempo. Le cause del crollo non sono ancora chiare, ma è stata aperta un’indagine per accertare eventuali responsabilità. Il primo ministro Narendra Modi ha definito l’accaduto "profondamente doloroso" ed espresso le sue condoglianze ai familiari delle vittime.

Il cedimento ha provocato grande sgomento nella comunità locale e ha riacceso il dibattito sulle condizioni delle infrastrutture in India. Il Paese è spesso teatro di episodi simili, causati da una combinazione di fattori: costruzioni vetuste, manutenzione inadeguata e condizioni meteorologiche estreme.

Non è la prima volta che lo Stato del Gujarat è teatro di simili disastri. Nel 2022, un ponte sospeso costruito oltre un secolo fa è crollato nello stesso stato, causando la morte di almeno 132 persone e ferendo centinaia di altre. Anche in quel caso, l’incidente fu attribuito a carenze nella manutenzione e nella gestione della struttura.

Ora la tragedia del ponte Gambhira riporta con urgenza al centro dell’attenzione la questione della sicurezza e della tenuta delle infrastrutture pubbliche in un Paese dove, troppo spesso, la vita delle persone è messa a rischio da errori evitabili e sistemi ormai obsoleti. Mentre proseguono le operazioni di recupero nel fiume e i familiari attendono notizie, l’India si interroga ancora una volta su quanto costi, in termini di vite umane, la negligenza strutturale.