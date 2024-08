Dopo lo scampato attentato i fan di Taylor Swift hanno invaso Vienna, cantando le sue canzoni I fan austriaci e non solo di Taylor Swift si sono riuniti a cantare tra le strade di Vienna, anche dopo la cancellazione delle tre date nella capitale austriaca. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Taylor Swift, 2024

Lo scorso 6 luglio, a poche ore dalle tre date in cui Taylor Swift avrebbe dovuto suonare a Vienna, era stato arrestato un 19enne con l'accusa di pianificare un attacco terrroristico: questo è ciò che hanno fatto trapelare le autorità austriache. Il cittadino austriaco di 19 anni ha rivelato alla polizia di aver iniziato a lavorare al piano nei primi giorni di luglio, prima di prestare giuramento (online) al gruppo terroristico dell'Isis. La comunicazione da parte degli organizzatori dell'evento sull'annullamento delle tre date, che avrebbero dovuto contenere all'incirca 200mila persone, oltre 65mila per ogni concerto, ha reso chiara e visibile la delusione dei fan. Però nelle scorse ore, gli stessi si sono riversati tra le strade della capitale austriaca. Come riporta anche il profilo Instagram legato al turismo nella città, migliaia di persone si sono incontrate tra le strade, una grande festa che ha coinvolto le attività locali, ma anche una chiesa, che ha suonato canzoni di Swift durante l'intera giornata.

Come scrive il profilo Instagram @vienna, che negli ultimi giorni ha aggiunto nella didascalia "(Taylor's Version)", proprio per celebrare l'arrivo della cantante, ciò che è accaduto ieri è un evento storico: "Ieri è stata pura magia, mentre le Swifties hanno trasformato le strade di Vienna nel loro concerto di Taylor Swift. Cantando a squarciagola, ballando come se nessuno ci stesse guardando e scambiandoci braccialetti dell'amicizia che simboleggiano gli incredibili legami che hanno stretto attraverso la musica di Taylor. Sono momenti come questi, circondati dalle altre Swifties, che ci ricordano perché questa comunità è così speciale". Ma dove si sono riuniti i fan di Taylor Swift? Alcuni di loro sono stati fotograti vicino all'arena che avrebbe dovuto ospitare il concerto, lo stadio Ernst Happel mentre disegnavano con alcuni gessetti a terra. Mentre, come riporta il Konen Zeitung, uno dei principali quotidiani austriaci, alcune attività locali hanno offerto hamburger e popcorn gratis, che ha causato migliaia di persone sul percorso cittadino della Ringstrasse.

L'Eras Tour, nella sua leg europea, si concluderà quindi il prossimo 20 agosto, dopo i cinque appuntamenti consecutivi della cantante allo stadio Wembley di Londra. Infatti, non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali da parte dello staff del The Eras Tour sulla possibilità di rimandare i concerti, dopo ciò che è avvenuto negli scorsi giorni. Secondo l'intelligence austriaca, la questione sembrerebbe ancora "molto seria", soprattutto dopo la perquisizione dell'abitazione del 19enne: all'interno infatti, sarebbero stati trovati detonatori e altri ordigni, materiale propagandistico dell'Isis, 21mila euro in contanti e sostanze simili a steroidi anabolizzanti. Dopo l'arresto, l'uomo avrebbe confessato di aver pianificato di "uccidere quante più persone possibili" con un'auto fuori dallo stadio prima di passare all'azione con machete ed esplosivi all'interno dell'Hernst Happel.