Testo e significato di Niro, a Cardiotrap il peso delle canzoni di Mare Fuori 5 dopo Clara e Paolillo

Si chiama Niro una delle canzoni che caratterizza questa nuova stagione di Mare Fuori 5, la canzone con cui Cardiotrap partecipa a un concorso canoro per vincere un contratto discografico. Ecco testo, traduzione e significato della canzone.

A cura di Redazione Music

Cardiotrap che canta Niro in Mare Fuori 5

Mare Fuori è arrivato alla sua quinta stagione e continua a macinare pubblico e successo anche con il cambio di regia: al posto di Ivan Silvestrini, che lo ha girato fin dall'inizio, è arrivato Ludovico Di Martino, conosciuto per Skam. Nuovi personaggi sono entrati, ma per adesso i vecchi ancora tengono botta e aiutano i giovani a prendere confidenza con ciò che succede nell'IPM partenopeo. Rosa Ricci, Pino, Carmela e Cardiotrap, tra gli altri. E proprio Cardiotrap – al secolo Domenico Cuomo – deve tenere tra le mani le canzoni della serie, dopo le uscite di scena di Matteo Paolillo (Edoardo Conte) e Clara (Crazy J). E in quest'ultima stagione, Cardiotrap si esibisce in una nuova canzone piano e voce, Niro, che Cuomo ha scritto assieme a Raiz (l'artista che interpretava Don Salvatore Ricci), che nella versione in studio la canta con Cuomo, e Stefano Lentini, autore della colonna sonora. Nella seconda puntata capita un'occasione, Alina lo spinge a partecipare a un concorso in cui si vince un contratto discografico, Cardiotrap partecipa e tornano all'Ipm dice che l'audizione va bene e la suona.

Il testo di Niro cantata da Cardiotrap

Aggio chiuso l'uocchie

dint"o niro cchiù ddo niro, e tu

n'ata vota ‘a vita m'hai purtato

e je nun ce credevo cchiù

Ca me succedeva ancora

e capitava ancora a me

di voler guardare un fiore

e nun sapè pecché

stong ccà

Statte ccà

Hai riempito il tuo silenzio

con le note che suonavo io

sai che puoi trovarmi

dove non mi cerca più nemmeno Dio

se ci sei

se mi vuoi

Stong ccà

Statte ccà

La traduzione di Niro

Ho chiuso gli occhi

nel scuro più scuro, e tu

mi ha portato un'altra volta la vita

E io non ci credevo più

che poteva succedermi ancora

e mi sarebbe capitato ancora

di voler guardare un fiore

e non sapere perché

Sto qua

stai qua

Hai riempito il tuo silenzio

con le note che suonavo io

sai che puoi trovarmi

dove non mi cerca più nemmeno Dio

se ci sei

se mi vuoi

Sto qua

stai qua

Il significato di Niro canzone di Mare Fuori

Il risultato è emozionante per i compagni del ragazzo e anche per i fan, anche se la canzone non ha ancora preso il volo. Cardiotrap, quindi, si siede al pianoforte e la suona piano e voce, prima con la camera puntata su di lui e poi a fare da colonna sonora a ciò che gli avviene intorno. Nella canzone si racconta come l'amore per una donna (Alina?) possa ridare la vita, come si racconta nei primi versi: "Aggio chiuso l'uocchie dint"o niro cchiù ddo niro, e tu n'ata vota ‘a vita m'hai purtato". Si scoprirà, probabilmente, nelle prossime sei puntate di Mare Fuori se Cardiotrap riuscirà a coronare il suo sogno di avere un contratto.