Ragazzo di 17 anni trovato morto sui binari ma nessun treno si è fermato: tragedia a Riva Trigoso

La Polfer sta indagando per individuare il convoglio che avrebbe travolto il giovane che è stato poi identificato come un 17enne i cui familiari ne avevano denunciato la scomparsa da casa nelle ore precedenti nel levante ligure.

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Terribile rinvenimento nelle scorse ore sulle linee ferroviarie liguri dove alcuni operai al lavoro sui binari nei pressi di Riva Trigoso hanno individuato il corpo senza vita di un ragazzo di 17 anni identificato poi come un minore residente nel levante ligure. Si ipotizza un investimento da parte di un treno ma nessun convoglio si è fermato e nessun macchinista ha segnalato un investimento.

La tragica scoperta è avvenuta durante la notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno durante lavori notturni programmati sul tratto ferroviario tra Sestri Levante e Riva Trigoso, nella città metropolitana di Genova. L’allarme è scattato intorno alle ore 2:00 di oggi quando una squadra di operai giunta sul posto si è imbattute nel corpo senza vita dell’adolescente.

Sul posto, lungo la linea che collega Genova e La Spezia, sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi medici, che però hanno potuto solo accertare il decesso, e la polizia ferroviaria che ha avviato subito le indagini per accertare l’accaduto. La Polfer sta indagando per individuare il convoglio che avrebbe travolto il giovane che è stato poi identificato come un 17enne i cui familiari ne avevano denunciato la scomparsa da casa proprio ieri.

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Le prime ricerche svolte dai carabinieri e dai vigili del fuoco su segnalazione della famiglia non avevano dato esito fino alla tragica notizia della notte sui binari. Per permettere i soccorsi, i rilievi del caso e poi la rimozione della salma, il traffico ferroviario è stato bloccato per ore ed è ripreso gradualmente solo dopo le 6 di questa mattina dopo rilascio del nulla osta da parte del magistrato di turno. La circolazione è tornata regalare solo dopo le ore 8:00 con ritardi fino a 100 minuti

Intanto proseguono le indagini della polizia per ricostruire sia le cause dell'allontanamento del ragazzo sia i motivi per cui si trovava sui binari e il momento dell’investimento del treno.