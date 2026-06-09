Nuoro, moto si schianta contro un’auto a Su Pinu: Luigi Canna muore a soli 24 anni

Luigi Canna, 24 anni, è morto dopo lo scontro tra la sua moto e un’auto a Su Pinu (Nuoro). In corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Luigi Canna

Tragedia nel Nuorese, dove il 24enne Luigi Canna è morto durante lo scontro tra la sua moto contro una Seat in viale Murichessa. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio dell'8 giugno a Su Pinu, sul rettilineo di viale Murichessa che collega Città Giardino a Badu ’e Carros.

Secondo le ricostruzioni, il giovane motociclista avrebbe avuto un forte impatto contro l'auto che transitava sulla medesima strada. L'auto è finita le cause sono ancora da accertare. Lo scontro è stato estremamente violento e le condizioni del giovane sono parse subito molto difficili.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Successivamente, è stato traferito in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco, dove è arrivato in condizioni disperate a causa delle ferite riportate.

Il decesso è avvenuto poco dopo l'ingresso nel nosocomio, intorno alle ore 21 del giorno dell'incidente. I medici hanno fatto ogni tentativo per salvargli la vita, ma ogni azione si è dimostrata vana davanti ai traumi riportati a seguito dell'impatto. Adesso le Forze dell'ordine dovranno accertare le esatte circostanze di quanto avvenuto e di uno scontro all'apparenza inspiegabile.

Luigi Canna era molto amato nella sua città, era conosciuto come un grande appassionato di judo e frequentava assiduamente la palestra di Nuoro. Gli amici in queste ore stanno lasciando messaggi di cordoglio per la scomparsa e di condoglianze ai parenti: "Non ci sono parole. Riposa in pace Luigi. Un abbraccio alla famiglia e a chi ti ha voluto bene"