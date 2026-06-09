Attualità
video suggerito
video suggerito

Nuoro, moto si schianta contro un’auto a Su Pinu: Luigi Canna muore a soli 24 anni

Luigi Canna, 24 anni, è morto dopo lo scontro tra la sua moto e un’auto a Su Pinu (Nuoro). In corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Maria Neve Iervolino
Luigi Canna
Luigi Canna

Tragedia nel Nuorese, dove il 24enne Luigi Canna è morto durante lo scontro tra la sua moto contro una Seat in viale Murichessa. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio dell'8 giugno a Su Pinu, sul rettilineo di viale Murichessa che collega Città Giardino a Badu ’e Carros.

Secondo le ricostruzioni, il giovane motociclista avrebbe avuto un forte impatto contro l'auto che transitava sulla medesima strada. L'auto è finita  le cause sono ancora da accertare. Lo scontro è stato estremamente violento e le condizioni del giovane sono parse subito molto difficili.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Successivamente, è stato traferito in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco, dove è arrivato in condizioni disperate a causa delle ferite riportate.

Leggi anche
Belluno, perde il controllo della moto e viene investito da un'auto: Matteo De Nes muore a 19 anni

Il decesso è avvenuto poco dopo l'ingresso nel nosocomio, intorno alle ore 21 del giorno dell'incidente. I medici hanno fatto ogni tentativo per salvargli la vita, ma ogni azione si è dimostrata vana davanti ai traumi riportati a seguito dell'impatto. Adesso le Forze dell'ordine dovranno accertare le esatte circostanze di quanto avvenuto e di uno scontro all'apparenza inspiegabile.

Luigi Canna era molto amato nella sua città, era conosciuto come un grande appassionato di judo e frequentava assiduamente la palestra di Nuoro. Gli amici in queste ore stanno lasciando messaggi di cordoglio per la scomparsa e di condoglianze ai parenti: "Non ci sono parole. Riposa in pace Luigi. Un abbraccio alla famiglia e a chi ti ha voluto bene"

Immagine
Ponte
sullo Stretto
Ponte, Procura apre inchiesta per corruzione: “Indagati volevano influenzare Corte Conti”
I 12 milioni da ridare all'Ue ottenuti con dichiarazioni errate del governo: cosa non torna
Ponte, nuova bocciatura. E la Società deve già restituire 12 milioni all'Ue per ritardi nella progettazione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views