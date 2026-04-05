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Ragazzo di 23 anni muore in un incidente il giorno di Pasqua: si è ribaltato con l’auto sulle strade di Chieri

Un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale a Chieri, in provincia di Torino: nella notte si è ribaltato con l’auto ed è stato sbalzato fuori dal finestrino. La vittima è Boris Ivli.
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A cura di Giorgia Venturini
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Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita sulle strade di Chieri, in provincia di Torino. Stando alle prime informazioni sull'accaduto, era alla guida della sua auto quando verso le 3 di notte in via Buttigliera, nei pressi della strada provinciale 128 di Pessione, si è ribaltato. Avrebbe perso il controllo della macchina per cause ancora sconosciute. L'auto si sarebbe immediatamente capovolta e il 23enne, a causa dell'impatto con l'asfalto, è stato sbalzato fuori dal finestrino. Il suo corpo è stato infatti trovato per terra vicino alla sua Ford Fiesta.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, nulla è stato possibile per salvare la vita al ragazzo. La vittima è Boris Ivli.

Ieri altri due incidenti mortali in Italia. Intorno alle 13.30 un motociclista si è schiantato contro un camper guidato da una coppia svizzera all'interno della galleria Saturnia lungo la Provinciale 331 tra La Spezia e Lerici. Inutili i tentativi di rianimarlo. Circa un'ora più tardi, verso le 14.30, altro incidente che ha coinvolto un motociclista lungo la strada provinciale della Ripa. Un uomo si è scontrato con un'auto che proveniva dall'altro senso di marcia.

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