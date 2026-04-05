La Spezia, due motociclisti morti in due incidenti stradali nel giro di un’ora

Il primo incidente intorno alle 13.30 di ieri: la vittima un ottantenne che si è scontrato in galleria contro un camper. Un’ora dopo un altro uomo si è schiantato contro un auto.

Doppia tragedia della strada ieri nello spezzino, dove due motociclisti sono morti in due distinti incidenti avvenuti a circa un'ora di distanza uno dall'altro. Intorno alle 13.30 un motociclista si è schiantato contro un camper guidato da una coppia svizzera all'interno della galleria Saturnia lungo la Provinciale 331 tra la Spezia e Lerici. Le condizioni dell'uomo, un ottantenne, sono apparse immediatamente disperate. Sul posto un'ambulanza della Croce rossa del Muggiano e l'automedica Delta 1 del 118; i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo senza tuttavia riuscirci.

Circa un'ora più tardi, verso le 14.30, altro incidente con esito mortale per un motociclista lungo la strada provinciale della Ripa. Un uomo si è scontrato con un'auto che proveniva dall'altro senso di marcia. Inutili anche in questo caso i soccorsi della Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure e dei medici del 118. Ferita anche un'anziana che viaggiava a bordo dell'auto. La donna è stata condotta al pronto soccorso del San Bartolomeo di Sarzana, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. In mattinata soccorso anche un ciclista lungo la strada litoranea delle Cinque Terre a seguito di una caduta con trauma facciale. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Sant'Andrea della Spezia.