Incidente tra due tir in A12, carico di detersivi si rovescia in autostrada: 10 km di coda

Due tir si sono scontrati sulla A12, tra Nervi e Genova Est. Uno dei due mezzi pesanti ha perso parte del carico di detersivi liquidi sulla carreggiata. Il tratto stradale tra Genova Nervi e Genova Est, in direzione Genova, è stato chiuso (e poi riaperto). 10 km di coda.

Tamponamento tra tir tra Nervi e Genova Est, sulla A12. Il tratto autostradale tra Genova Nervi e Genova Est, in direzione Genova, è stato chiuso (e poi riaperto) perché, durante lo scontro, uno dei due mezzi ha perso gasolio e parte del carico, tra cui detersivi liquidi, sulla carreggiata. L'uscita obbligatoria per ore è stata quella di Genova Nervi per tutti i mezzi in arrivo da Levante. Chiuso anche il casello in entrata, verso Genova.

Secondo Autostrade per l'Italia, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici sul luogo dell'incidente insieme alle pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 1° Tronco di Genova. Sono in corso anche le operazioni di assistenza e distribuzione delle bottiglie d'acqua alle persone in coda. Sono infatti lunghi chilometri gli incolonnamenti dopo l'incidente: all'interno del tratto chiuso, il traffico circola su una sola corsia. Uno dei due autisti di camion protagonisti del tamponamento è stato trasportato in ospedale in ospedale.

Il ripristino della circolazione è però ancora in corso. Il traffico continua a circolare su una sola corsia con 10 km di coda verso Genova. Agli utenti provenienti da Sestri Levante e diretti verso Genova, si consiglia di uscire a Recco, percorrere la Strada Statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada a Genova Est.

L'incidente si è verificato alle 10.30 del mattino all'altezza del km 11 e 200. Il personale di Autostrade, come si legge in un avviso sul sito ufficiale, è presente per monitorare la coda e offrire assistenza agli automobilisti bloccati in coda.

Secondo Autostrade per l'Italia, la coda è localizzata tra Recco e Gnova Nervi. L'entrata consigliata verso Genova è quella di Genova Nervi, mentre l'uscita consigliata provenendo da Livorno è quella di Recco.