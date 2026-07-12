Terribile schianto frontale oggi a Uta: morti 2 giovani, in gravi condizioni padre, madre e bambino

La tragedia nella tarda mattinata di domenica 12 luglio, intorno a mezzogiorno, sulla strada provinciale 2. Per motivi da chiarire, una delle due vetture ha invaso la carreggiata opposta schiantandosi frontalmente con il mezzo che proveniva dall’altro senso di marcia.

Immagine di repertorio.

Incidente stradale mortale oggi a Uta, nella città metropolitana di Cagliari, dove a seguito di un terribile schianto frontale, due giovani sono morti e un'intera famiglia composta da padre madre e bimbo, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale del Capoluogo sardo. Il Terribile impatto è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 12 luglio lungo la strada provinciale 2 nel territorio comunale di Uta.

Nello schianto sono rimaste coinvolte una Fiat 500 su cui viaggiavano in due giovani che hanno perso la vita e una jeep Avengers con a bordo padre, madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per motivi ancora a tutti da chiarire, intorno a mezzogiorno di oggi la Fiat 500 avrebbe invaso la corsia opposta di marcia scontrandosi in un terribile frontale con l'altra vettura.

Un impatto terribile che ha completamente distrutto la parte anteriori dei due mezzi mandando in frantumi anche il parabrezza. Per i due ragazzi a bordo dell'utilitaria inutile l'intervento dei sanitari del 118 che sono accorsi prontamente con diverse ambulanze e anche l'elicottero di emergenza. I due giovani purtroppo sono morti praticamente sul colpo e i medici hanno potuto solo accertarne il decesso.

Estratti dalle lamiere dell'altro mezzo invece i due adulti e il bambino, tutti i trasportati con codice rosso di massima urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari. Secondo le prime informazioni, la più grave sarebbe la donna che è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale del Capoluogo ma restano preoccupanti anche quelle del marito e del figlioletto.

Sul luogo del sinistro stradale mortale, oltre a varie ambulanze del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Per consentire i soccorsi e successivamente i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, l'intero tratto della Provinciale 2 è stato chiuso al transito in entrambi i sensi di marcia.