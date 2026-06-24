Caldo record, ondata di calore in Italia e Europa: 16 città da bollino rosso oggi, in Francia due morti annegati, news in diretta

Scuole chiuse e raccomandazioni alla popolazione di evitare gli spostamenti in gran parte della Gran Bretagna a causa delle allerte meteo di livello rosso per il caldo. Oggi e domani le temperature potrebbero raggiungere i 40° in alcune zone dell'Inghilterra e del Galles, a causa di una "cupola di calore" che si sta spostando sull'Europa occidentale e che sta portando condizioni estreme in tutto il continente.

Oltre 850 scuole in Inghilterra e Galles hanno comunicato ai genitori che rimarranno completamente chiuse o termineranno le lezioni in anticipo, e in alcuni istituti gli alunni potranno indossare la tuta da ginnastica anziché l'uniforme scolastica completa. I servizi ferroviari di Great Northern, Southern, Avanti West Coast e Thameslink subiranno interruzioni fino a venerdì, e gli operatori di Eurostar e Gatwick Express avvertono di possibili ritardi. La compagnia ferroviaria Chiltern Railways ha cancellato più della metà dei suoi servizi fino a venerdì "per garantire la sicurezza della linea".