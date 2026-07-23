Maltempo, allerta meteo gialla domani 24 luglio: le regioni a rischio per temporali e vento forte

Vento forte e maltempo attesi nelle prossime ore lungo le coste adriatiche. La Protezione civile ha valutato per il 24 luglio 2026, allerta meteo gialla per temporali su Calabria, Emilia Romagna e Puglia.

Ancora instabilità meteorologica e allerta meteo per la giornata di domani venerdì 24 luglio su tre regioni: Calabria, Emilia Romagna e Puglia. Nelle prossime ore infatti in Italia attesi ancora pioggia e temporali, soprattutto lunghe le coste adriatiche e sulle regioni meridionali peninsulari, spesso accompagnati da forti venti, che hanno spinto la Protezione Civile a valutare una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idraulico su diversi settori del paese.

Secondo il bollettino di vigilanza meteorologica della Protezione civile, l'infiltrazione di aria fresca favorirà l’innesco di temporali, anche di forte intensità, nella giornata di domani su Puglia meridionale e Calabria e piogge consistenti su Marche meridionali, settori costieri di Abruzzo e Molise, restanti zone della Puglia, su Basilicata e Sicilia orientale.

Allerta meteo gialla domani 24 luglio: le regioni colpite

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse è valutato per domani venerdì 24 luglio allerta meteo gialla su tutta la Puglia e la Calabria e sulle zone costiere dell'Emilia Romagna. A causa di correnti fresche in arrivo dall'Europa centrale, attesi anche forti venti sui settori adriatici e il sud con fenomeni particolarmente intensi sulla Puglia dove vige allerta meteo per vento forte di burrasca. La mappa e il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile per il 24 luglio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Costa ferrarese

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Costa romagnola, Costa ferrarese Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica

Meteo, le previsioni per venerdì 24 luglio

Le previsioni meteo per venerdì 24 luglio segnalano tempo nuvoloso con locali temporali fin dal mattino sui settori del Medio Adriatico tra Abruzzo e Molise ma con tendenza ad un rapido miglioramento. Nel corso del giorno invece il maltempo peggiorerà al sud con temporali in estensione a Puglia, Calabria e Basilicata e in parte anche alla Sicilia Orientale.