L’Italia torna a scaldarsi: mercoledì 8 luglio bollino arancione in nove città, temperature sui 38 gradi

Dopo alcuni giorni stabili, il caldo torna ad aumentare sull’Italia: il bollettino del Ministero della Salute segnala un graduale peggioramento soprattutto da mercoledì 8 luglio, quando le città in allerta cresceranno fino a nove in bollino arancione. Temperature in aumento fino a 38 gradi, con rischio caldo in crescita ma ancora lontano dai picchi delle scorse settimane.

Dopo alcuni giorni senza particolari criticità, il caldo torna a farsi sentire su buona parte dell'Italia. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica un graduale aumento delle temperature nel corso della settimana, con un peggioramento previsto soprattutto per mercoledì 8 luglio.

Se in questi primi giorni della settimana prevalgono ancora condizioni di rischio contenuto, da metà settimana cresce il numero delle città interessate dai livelli di allerta più elevati. La situazione resta lontana dall'eccezionale ondata di caldo che ha interessato il Paese nei giorni scorsi, ma l'anticiclone tornerà a favorire un clima decisamente estivo, con temperature in aumento e valori che in alcune aree potranno avvicinarsi ai 38 gradi.

Mercoledì 8 luglio bollino arancione in 9 città

Il primo segnale di un nuovo aumento del caldo arriverà già domani, martedì 7 luglio. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, Firenze sarà l'unica città a raggiungere il bollino arancione (livello 2), che indica condizioni meteorologiche in grado di avere effetti negativi sulla salute, soprattutto per anziani, bambini e persone più fragili. Altre dodici città saranno invece in bollino giallo: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Venezia e Verona.

La situazione diventerà più delicata nella giornata di mercoledì 8 luglio, quando il numero dei capoluoghi in bollino arancione salirà a nove. Oltre a Firenze, entreranno nel livello di allerta anche Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Restano invece in bollino giallo Ancona, Bari, Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Roma e Trieste, mentre le altre città monitorate manterranno il bollino verde. Si tratta della giornata con il maggior numero di allerte dall'inizio della settimana e del momento in cui la nuova ondata di calore inizierà a farsi sentire con maggiore intensità, pur senza raggiungere, almeno per ora, i valori estremi registrati nei giorni scorsi.

Meteo, l'Italia torna a scaldarsi, temperature fino a 38 gradi

La settimana prosegue sotto l'influenza dell'alta pressione, con tempo in prevalenza stabile e soleggiato. L'Italia resterà però esposta a correnti nord-occidentali in quota, che favoriranno il passaggio di qualche velatura e lo sviluppo di nubi nelle aree montuose, dove non si escludono isolati rovesci pomeridiani.

Mercoledì 8 luglio le temperature saliranno ulteriormente, con massime comprese tra 30 e 36 gradi e punte di 37-38 gradi in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro-Sud. Nella seconda parte della settimana l'anticiclone si avvicinerà ulteriormente alla Penisola, ma correnti più fresche provenienti dall'Europa centrale limiteranno il caldo più intenso. Il clima resterà comunque estivo, con possibili temporali di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera.