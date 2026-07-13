Nuova ondata di calore sull’Italia e temperature oltre i 40 gradi: previsioni meteo della settimana 13-19 luglio

Secondo le previsioni meteo della settimana, l’Italia sarà interessata dalla risalita di masse d’aria di origine africana che faranno innalzare di nuovo le temperature a livelli ben oltre la media del periodo fino a picchi di oltre 40 gradi, soprattutto in Sardegna.

Una nuova pesante ondata di calore attende l'Italia in questa settimana dal 13 al 19 luglio. Secondo le previsioni meteo della settimana, infatti, tutto il paese sarà interessato dalla risalita di masse d'aria subtropicali di origine africana che faranno innalzare di nuovo le temperature a livelli ben oltre la media del periodo che saranno responsabili di un caldo asfissiante e prolungato.

In particolare, secondo le ultime tendenze meteo, questa settimana ci ritroveremo a fare i conti con un'ondata di calore che porterà le temperature a superare anche i 40 gradi in alcune città con condizioni particolarmente pesanti su Sardegna, regioni nord-occidentali e il centro sud tirrenico. Leggermente meno interessato sarà il nord-est ma sempre in condizioni di generale caldo con minime ovunque superiori ai 20 gradi anche se non mancheranno i consueti temporali di calore sulle zone alpine.

Da oggi lunedì 13 luglio caldo in intensificazione ovunque

Già da oggi lunedì 13 luglio il caldo sarà in notevole intensificazione da nord a sud con temperature anche oltre i 40 gradi. Con il rinforzo dell'alta pressione, infatti, il caldo diventerà via via sempre più intenso assumendo i contorni di una nuova ondata di calore che, secondo le previsioni meteo della settimana, sarà persistente e prolungata. Il caldo afoso intenso andrà avanti per tutta la settimana anche se non mancheranno temporali pomeridiani sull'arco alpino e Prealpino.

Temperature di oltre 40 gradi in Sardegna, picco tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio

Temperature massime generalmente vicine ai 35 gradi ma con picchi di oltre 40 gradi, soprattutto in Sardegna. Il caldo non darà tregua nemmeno di sera con notti super tropicali in tantissime città mentre lo zero termico avrà un forte innalzamento sulle Alpi. Il picco di calore è atteso soprattutto tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio quando oltre alla Sardegna toccheranno oltre 40° anche le pianure del nord e le zone interne in Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. Le temperature in alcune zone supereranno anche di 10 gradi le medie climatiche del periodo.

Temporali pomeridiani su Alpi e Appennino da giovedì

Non mancheranno però i consueti temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità, che riguarderanno in particolare il settore Alpino e Prealpino nella prima parte della settimana mentre nubifragi e temporali interesseranno anche l'arco appenninico a partire da giovedì 16 luglio proseguendo poi anche nelle giornate di venerdì 17 sabato 18 luglio.