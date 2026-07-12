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Meteo, terza ondata di calore in arrivo: da domani attesi 40 gradi, le regioni interessate

L’Italia sta per essere travolta dalla terza intensa ondata di calore delle ultime settimane complice il passaggio dell’anticiclone africano che porterà le temperature a superare i 40 gradi soprattutto al Centro Sud e su Sicilia e Sardegna. Temporali sulle zone alpine.
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A cura di Ida Artiaco
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La tregua sta per finire: l'Italia sta per essere travolta dalla terza intensa ondata di calore della stagione, con le temperature che potrebbero superare i 40 gradi in molte regioni, complice il passaggio dell'anticiclone africano, come era stato preannunciato a Fanpage.it dal colonnello Mario Giuliacci. A partire da domani, lunedì 13 luglio, dunque, saranno molte le regioni alle prese con il caldo record, dopo che oggi – anche in Francia e in Spagna – sono tornati i bollini rossi di massima allerta.

Quando e dove arriva l'ondata di caldo

Secondo gli esperti, il picco della fiammata africana si registrerà a metà settimana, tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, in particolare al Centro-Sud e Sardegna e Sicilia. Nelle zone interne si toccheranno i 38-39°C, in particolare su Lazio e Toscana. Sarà tuttavia la Sardegna a subire l'impatto più intenso della massa d'aria in uscita diretta dal Nord Africa. Nelle zone interne i termometri potrebbero superare i 42°C. Farà molto caldo anche sulle pianure del Nord e sull'intero arco alpino, dove sono previsti anche temporali.

Rischio temporali: le zone più colpite

"Sulle zone alpine, sebbene pienamente coinvolte nella fase di caldo anomalo, non mancheranno episodi temporaleschi. Una condizione particolarmente favorevole a fenomeni localmente molto forti, con possibili alluvioni lampo. Questo perché le Alpi si troveranno nella scomoda zona di confine tra il promontorio anticiclonico e alcuni ingressi d’aria atlantica. Possibile coinvolgimento anche delle alte pianure", ha spiegato sui propri canali social il climatologo Giulio Betti.

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Dunque, caldo record ovunque. "Da mercoledì i 40 gradi potranno essere superati anche in Sicilia e in Puglia. Leggermente meno esposto, almeno inizialmente, l’estremo nord est (Trentino, Alto Adige e alto Veneto e Friuli settentrionale) dove potranno transitare, martedì, dei temporali anche forti. Minime quasi ovunque superi ai 20 gradi (collina, pianure e coste) con valori che sui litorali e in Pianura Padana potrebbero far fatica a scendere sotto i 24-25 gradi", ha concluso Betti.

Quanto durerà la terza ondata di caldo

Quando potrebbe finire la nuova ondata di calore? Difficile dirlo, ma secondo le previsioni qualcosa potrebbe cambiare intorno a sabato 18 luglio, quando un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa potrebbe investire le nostre regioni settentrionali, portando un primo e atteso refrigerio.

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