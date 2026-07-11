Allerta rossa per caldo in Francia domani in 37 dipartimenti: a Parigi chiudono torre Eiffel, Louvre e Museo D’Orsay

Parigi tocca oggi i 35 gradi, chiudono in anticipo Tour Eiffel, Louvre e Museo d’Orsay. A partire da domenica altri 13 dipartimenti francesi passeranno all’allerta rossa per ondata di calore aggiungendosi ai 24 attualmente soggetti al livello di allerta massimo.

Nuova ondata di caldo record in Francia e, come già successo nelle scorse settimane, le autorità hanno deciso di anticipare la chiusura di alcuni dei simboli di Parigi. Oggi infatti, mentre il piccolo del caldo nella capitale francese è previsto tra le 17 e le 18 con 35 gradi, si è deciso di chiudere la Tour Eiffel – sia oggi che domani – alle 16 per via delle temperature elevate previste. Normalmente turisti e parigini possono visitare la torre Eiffel fino alla sera tardi.

Discorso simile per i due più importanti musei francesi, il Louvre e il Museo D’Orsay: il primo ha anticipato già da ieri, e fino a lunedì prossimo, la chiusura alle 16, il secondo chiuderà alle 17 fino mercoledì prossimo. Il Palazzo del Louvre, "pur essendo naturalmente resistente in alcune parti della sua architettura", rimane "fragile" e "non sufficientemente adattato ai cambiamenti climatici", fa sapere il museo, che segnala anche "l'aumento delle temperature in alcune aree, che non garantisce più il benessere dei visitatori o del personale". Allo stesso tempo i vertici del Musee d'Orsay hanno fatto sapere di voler "garantire una buona esperienza di visita evitando lunghe attese all'esterno nelle ore più calde della giornata", tutelando "le condizioni di lavoro del personale" e "assicurando la corretta conservazione delle opere d'arte".

Non va meglio nel resto del Paese: se Parigi tocca i 35 gradi, nelle zone occidentali e centrali della Francia si sfiorano i 40 e da domani – si legge nel bollettino delle 16 di Meteo-France – altri tredici dipartimenti passeranno all'allerta rossa per ondata di calore, aggiungendosi ai 24 oggi soggetti al livello di allerta massimo, per un totale di 37 dipartimenti. Si tratta dei dipartimenti di: Yonne (89), Nie'vre (58), Allier (03), Creuse (23), Corre'ze (19), Haute-Vienne (87), Charente (16), Dordogne (24), Lot-et-Garonne (47), Lot (46), Tarn-et-Garonne (82), Tarn (81) e Aveyron (12). Allerta gialla per ondata di calore anche in Corsica, mentre i dipartimenti di Pyrenees-Orientales, Aude e Herault passeranno al livello verde dalle 22.