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Omicidio all’alba a Ostia Antica, 35enne accoltellato in un bar: si cerca il killer

Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato accoltellato più volte in un bar di Ostia Antica alle 5 di questa mattina. Indagano i carabinieri.
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A cura di Francesco Esposito
I carabinieri sul luogo del delitto
I carabinieri sul luogo del delitto

Un omicidio ha rotto la tranquillità delle prime luci del giorno a Ostia Antica. Intorno alle 5 di oggi, giovedì 25 giugno, un uomo di 35 anni, cittadino romeno, è stato accoltellato mentre si trovava all'interno di un bar aperto 24 ore su 24 in via di Castel Fusano, al civico 17. Soccorso in gravissime condizioni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia, dove è morto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Le indagini dei carabinieri sull'omicidio a Ostia Antica

L'allarme è scattato nelle prime ore della mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ostia Antica e del nucleo radiomobile di Ostia, insieme agli operatori del 118, che hanno tentato di stabilizzare il ferito prima del trasferimento in ospedale. Nonostante i soccorsi, per il 35enne non c'è stato nulla da fare.

Restano ancora da chiarire le circostanze in cui è maturato il delitto. Al momento non sono noti né il movente né le modalità con cui è avvenuta l'aggressione. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire gli ultimi istanti di vita della vittima e verificare chi fosse presente nel locale al momento dell'accoltellamento.

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Al vaglio le videocamere della zona

Per fare luce sull'accaduto, i militari stanno eseguendo tutti i rilievi tecnici nell'area e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso le fasi dell'aggressione o l'eventuale fuga del responsabile. Saranno inoltre ascoltate le persone che si trovavano nel bar o nelle vicinanze al momento dei fatti, nella speranza di raccogliere elementi utili alle indagini.

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