Va a Copenaghen per un colloquio di lavoro e scompare, si cerca Marco Falanga: “Aiutateci a trovarlo”

È partito da Ferentino per la Danimarca per un colloquio di lavoro. Ma una volta raggiunta Copenaghen è scomparso nel nulla: “Il telefono è stato ritrovato davanti all’ostello in cui alloggiava”.

Marco Falanga.

Ha risposto ad un colloquio di lavoro e da Ferentino, comune in provincia di Frosinone, ha preso un volo per la Danimarca. Poche ore dopo il suo arrivo a Copenaghen, però, si sono perse le sue tracce. Marco Falanga è scomparso nel nulla lo scorso sabato 20 giugno, a un giorno dal suo arrivo in Danimarca. Prima che si perdessero le sue tracce, ha provato a chiamare la figlia piccola. Quasi tre ore dopo non rispondeva più al telefono, come spiegato dai familiari a Fanpage.it.

La scomparsa di Marco Falanga dalla Danimarca

Non è chiaro cosa possa essere accaduto a Marco Falanga. L'uomo, trentacinquenne di Ferentino, è partito venerdì dalla sua città per raggiungere la Danimarca dove aveva un appuntamento per un colloquio di lavoro. Non è chiaro come fosse vestito al momento della scomparsa, poiché era partito per Copenaghen da solo, lo scorso venerdì 18 giugno. Poi, però, durante la sua permanenza nella capitale danese, ha fatto perdere i suoi contatti dopo un'ultima strana telefonata alla figlia adolescente. Gli ultimi contatti, come anticipato, sono della serata di sabato 20 giugno.

Il giallo dell'ultima telefonata: "Ha chiamato nostra figlia ed è scomparso"

A diffondere l'appello per rintracciare l'uomo è stata proprio la madre di sua figlia. "Gli era arrivata un'offerta di lavoro sui social ed era partito. Poi è scomparso nel nulla – spiega a Fanpage.it – Una volta arrivato in Danimarca ha avuto contatti solo con le persone della ditta. Non sarebbe mai scomparso di sua spontanea volontà, non vive senza sua figlia: sono disperatamente legati, lei è preoccupatissima".

Ed è proprio l'adolescente che avrebbe chiamato un'ultima volta prima di scomparire nel nulla. "C'è qualcosa di strano nell'ultimo contatto: ha provato a chiamarla alle 21. Io poi gli ho scritto alle 23.48, ma già non rispondeva più al telefono – aggiunge – Il dispositivo è poi stato ritrovato, graffiato, nei pressi dell'ostello in cui alloggiava, per terra, come se fosse caduto".

L'appello per ritrovare Marco Falanga

Da quanto appreso, Marco Falanga è scomparso nella zona di Sydhavn a Copenaghen, in Danimarca. La famiglia ha già presentato regolare denuncia di scomparsa. "Ogni minuto è importante. Se qualcuno lo ha visto o ha qualsiasi informazione, anche quella che può sembrare insignificante.Condividete questo messaggio ovunque possibile. Un semplice gesto potrebbe fare la differenza e aiutare a riportarlo a casa sano e salvo", è l'appello della sua famiglia.