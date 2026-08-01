Deltaplano finisce sui cavi dell’alta tensione: morto folgorato il pilota Piero Dell’Aversana

Piero Dell’Aversana, pilota esperto, è morto dopo essere rimasto impigliato con il deltaplano sui cavi elettrici ad Atina, in provincia di Frosinone. Forse decisivo un temporale improvviso.

Piero Dell'Aversana (Foto da Facebook)

Un deltaplano è finito contro i cavi elettrici della media tensione ed è rimasto sospeso a circa quindici metri da terra nel pomeriggio di venerdì 31 luglio ad Atina, in provincia di Frosinone. Il pilota, il 58enne Piero Dell'Aversana, è morto folgorato. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 in località Settignano, nella zona di confine con Casalvieri.

L'incidente in volo per il pilota esperto

L’uomo, un appasionato con oltre 33 anni di esperienza di volo, era decollato dall’altopiano di San Donato Val di Comino e stava sorvolando la valle quando ha perso il controllo del velivolo, finendo contro la linea elettrica da 20mila volt denominata ‘Grotta Campanaro'. Il deltaplano e il corpo del pilota sono rimasti impigliati tra i cavi.

Per permettere ai soccorritori di intervenire senza rischi, i tecnici dell’Enel hanno dovuto interrompere la corrente nelle abitazioni e nelle attività della zona. Solo dopo la messa in sicurezza della linea i vigili del fuoco del distaccamento di Sora hanno potuto iniziare le operazioni di recupero, concluse intorno alle 20.30.

Una volta riportato a terra, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo, che secondo i primi accertamenti sarebbe rimasto folgorato nell’impatto con i cavi.

I carabinieri della stazione di Atina stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Una prima ipotesi è che il pilota possa essere stato sorpreso da un temporale improvviso, durato pochi minuti ma sufficiente a fargli perdere il controllo del deltaplano. Si tratta però di una ricostruzione ancora provvisoria.

Chi era Piero Dell'Aversana, morto folgorato nell'incidente col deltaplano

Piero Dell'Aversana, 58 anni, era un ottico optometrista originario di Napoli. Era un frequentatore abituale della Valle di Comino, scelta dagli appassionati per le strutture e le aree dedicate al volo libero. Ma la sua passione per l'avventura era sconfinata. Amante anche della montagna e del rafting, ha dedicato la sua vita al viaggio. Terminate le verifiche, la salma è stata restituita ai familiari.