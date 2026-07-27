Bimba di due mesi muore in ospedale a Sora, la Asl di Frosinone: “Verifiche in corso sulle procedure”

Dolori al pancino, poi il malore. La neonata di due mesi è stata portata in ospedale in Abruzzo, poi trasferita a Sora, dove è morta durante il ricovero. La Asl di Frosinone: “Avviato audit clinico interno”.

Si è sentita male ed è morta in poche ore: è quanto accaduto alla bimba di due mesi che ha perso la vita all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora, dove la bimba era ricoverata. La piccola era arrivata nella mattinata di domenica 25 luglio dal pronto soccorso di Avezzano, a poca distanza dal Comune in cui viveva con i genitori in Abruzzo, e, poco dopo, è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino che ora sta indagando per accertare le cause del decesso.

Sul caso anche la Asl di Frosinone vuole fare chiarezza: come reso pubblicato con una nota, la Direzione della Asl ciociara ha già "avviato un audit clinico interno inalizzato alla valutazione del percorso assistenziale e alla verifica delle procedure adottate, nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio e di governo clinico".

Neonata morta a Sora in ospedale: dal malore alle indagini

I genitori della piccola l'avevano portata in ospedale dopo un malore a seguito di quelli che sembravano essere alcuni problemi gastrointestinali. Ma le condizioni della bimba si sono aggravate repentinamente. Ed è morta. Non è chiaro cosa abbia portato la bimba al decesso. Spetta agli inquirenti ricostruire le ultime ore e scoprire le cause. Aperto il fascicolo contro ignoti, la Procura ha già disposto l'autopsia sul corpicino della piccola. Nel frattempo agenti del Commissariato di Sora, ai quali sono stata affidate le indagini, hanno acquisito le cartelle cliniche e ascoltato alcune persone.

Le ipotesi e gli accertamenti in corso

Secondo chi indaga, l'ipotesi più accreditata sarebbe quella del malore. Forse la piccola stava soffrendo per una forte gastroenterite. Ma chi indaga ora vuole accertare che chi ha soccorso la bimba abbia fatto tutto il possibile per salvarle la vita. Come da prassi, sono state avviate ulteriori verifiche. Sono state avvisate le forze dell'ordine che indagano sul caso. Oltre a loro, come precisato dalla Asl di Frosinone, sono scattate delle verifiche interne.

"La Direzione della ASL di Frosinone manifesta il più profondo cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della piccola che ha perso la vita presso l'Ospedale Santissima Trinità di Sora. L’Azienda esprime altresì vicinanza ai professionisti sanitari del polo ospedaliero, che vivono con profondo coinvolgimento professionale e umano questo momento", si legge nella nota diramata dalla Asl ciociara sull'accaduto. "È stato con immediatezza avviato un audit clinico interno, finalizzato alla valutazione del percorso assistenziale e alla verifica delle procedure adottate, nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio e di governo clinico. L'Azienda assicura, inoltre, la più ampia e piena collaborazione con l'Autorità Giudiziaria", conclude infine la nota.