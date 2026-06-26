Incidente sul Grande Raccordo Anulare, scooter contro tir all’altezza di Settebagni: morta una donna

Una donna di 54 anni è morta in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto mercoledì sera alle 22. A dare l’allarme, l’autista del camion.

Traffico sul Grande Raccordo Anulare

Ancora un incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare. Una donna di 54 anni è morta mercoledì sera dopo che a bordo del suo scooter si è scontrata con un camion sulla carreggiata interna del GRA, all'altezza dello svincolo per Settebagni. L'impatto è stato devastante, con lo scooter finito sotto le ruote del tir e totalmente distrutto: la donna, talmente lo scontro è stato violento, è morta sul colpo.

A chiamare i soccorsi è stato proprio il conducente del camion, un 50enne che ora sarà indagato, come da prassi, per omicidio stradale. L'uomo è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test routinari per la verifica nel sangue dell'eventuale presenza di alcol e droga, con i risultati che arriveranno nei prossimi giorni. Dalle prime informazioni emerse, sembra che l'uomo non si sia accorto dell'arrivo dello scooter.

L'incidente alle 22 sulla carreggiata interna

Sull'incidente, avvenuto intorno alle 22 di sera, indaga la Polstrada. Non è escluso che l'incidente sia avvenuto a causa della manovra azzardata di uno dei due mezzi, che potrebbe aver cercato di superare in un punto poco visibile e in modo pericoloso. Al fine di chiarire la dinamica del sinistro, gli agenti sequestreranno le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in quel tratto di strada, sperando che abbiano immagini utili a chiarire come si siano svolti i fatti.

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L'identità della donna non è stata ancora resa nota. Ad assistere alla scena, terribile, sono stati molti automobilisti di passaggio, alcuni dei quali si sono fermati per aiutare a prestare soccorso, sperano in un esito non mortale. Purtroppo, così non è stato. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto sperando di riuscire a rianimare la donna, senza successo. Quando sono arrivati, era già morta.