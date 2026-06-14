Travolge e uccide il 23enne Matteo D’Ambrosio a Guidonia: il pirata della strada si costituisce

Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso due ragazzi: uno, Matteo D’Ambrosio, ha perso la vita a 22 dopo l’incidente, l’altro è rimasto ferito.

Matteo D’Ambrosio.

Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso a Guidonia Montecelio il ventitreenne Matteo D'Ambrosio e ferito un amico che era con lui. Dopo l'incidente, il conducente è scappato fino al pomeriggio di ieri, quando si è presentato in caserma dai carabinieri della stazione locale.

L'incidente dopo una serata in discoteca: D'Ambrosio e l'amico stavano andando a riprendere l'auto

L'incidente si è verificato nella notte fra venerdì e sabato scorsi all'incrocio fra via Maremmana inferiore e viale Roma, a Guidonia Montecelio. Matteo D'Ambrosio e il suo amico, rimasto ferito nell'impatto, stavano camminando in strada dopo una serata in discoteca per raggiungere l'automobile parcheggiata quando sono stati investiti dall'automobile che, poco dopo, è ripartita ed è scappata via senza prestare soccorso.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati subito gli operatori sanitari del 118 che si sono precipitati verso i due giovani. Per Matteo D'Ambrosio non c'è stato niente da fare: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. L'amico, invece, è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave, ed è stato medicato sul posto.

Automobilista di 26 anni si costituisce dai carabinieri

Si trovava alla guida della sua Renault Clio quando ha falciato i due giovani e ucciso il ventitreenne: a costituirsi nel pomeriggio di sabato 13 giugno 2026 un operaio ventiseienne di Guidonia. Dopo aver investito il ragazzo ha proseguito la marcia senza prestare soccorso. Sottoposto successivamente agli alcool test, è risultato positivo, mentre si attendono ancora i risultati delle analisi tossicologiche, come si legge su il Corriere della Sera.

Oltre a lui, in caserma si è presentato anche un minorenne che ha dichiarato di trovarsi nell'auto che ha trovato l'incidente: è stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso. Sul caso indagano i militari della compagnia di Tivoli che hanno raccolto le testimonianze di altri ragazzi che, dopo la serata, stavano andando a recuperare le automobili parcheggiate.