Precipita dal terzo piano di casa a Selargius nella notte, morta Florina Florea: non si esclude omicidio

Una donna di 66 anni, Florina Florea, è stata trovata morta a Selargius nella notte. Il cadavere è stato rinvenuto in via Logudoro, nella città metropolitana di Cagliari. Florea sarebbe precipitata dalla terrazza di un'abitazione. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. A far scattare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile, un uomo di 87 anni. La 66enne di origini romene era ospite da qualche tempo nell'abitazione teatro del decesso. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri. La donna sarebbe precipitata dal terzo piano della palazzina in circostanze in via di accertamento.

Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti informate, non si esclude la responsabilità di una terza persona. Gli investigatori mantengono al momento il massimo riserbo sulla vicenda, ma una delle piste prese in considerazione in questa prima fase delle indagini è che, al momento del decesso di Florina Florea, vi fosse un'altra persona ancora sconosciuta alle autorità.

La 66enne sarebbe stata trovata con un lenzuolo legato al collo. Secondo quanto finora ricostruito, la 66enne lavorava come badante all'interno dell'abitazione dell'87enne, ascoltato dalle autorità per la prima ricostruzione dei fatti. L'uomo non risulta indagato, ma ha scelto un avvocato per la tutela legale.

Sul corpo della donna potrebbe essere effettuata l'autopsia già nel pomeriggio nel tentativo di accertare le cause del decesso e l'eventuale presenza di lesioni causate da terzi.

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