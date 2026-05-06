Mariam morta a 25 anni nell’incidente a Granarolo: aveva appena finito di lavorare, la sorella è grave

Mariam Aqsa, 25 anni, stava rientrando a casa quando lungo la SS 253 bis, nei pressi di Granarolo Emilia, la sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. È morta sul colpo, grave la sorella che era con lei. Feriti anche i due occupanti dell’altra auto, una coppia di fidanzati.

Mariam Aqsa, foto FB

Si chiamava Mariam Aqsa e stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro all’Interporto, quando la sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura lungo la SS 253 bis Trasversale di Pianura, tra Granarolo Emilia e l’area bolognese.

La giovane, 25 anni, originaria del Pakistan e residente a Budrio, viaggiava su una Opel Meriva insieme alla sorella di 24 anni. Erano da poco passate le 23.40. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il mezzo su cui si trovavano le due sorelle avrebbe invaso la corsia opposta all’altezza della zona della Progeo, trovandosi di fronte una Mercedes Gla con a bordo una coppia di fidanzati, lui 30 anni e lei 24, residenti a Cavezzo, nel Modenese.

L’impatto è stato violentissimo. Le due auto sono state sbalzate a diversi metri di distanza, ridotte a un groviglio di lamiere. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, quattro ambulanze e due automediche. I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare gli occupanti intrappolati nei veicoli. Per Mariam Aqsa non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo l’arrivo dei sanitari.

La sorella, rimasta gravemente ferita, è stata trasportata in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova tuttora con prognosi riservata. Feriti anche i due giovani a bordo della Mercedes: la ragazza è in condizioni critiche e in pericolo di vita, mentre il compagno ha riportato lesioni di media entità.

La coppia stava rientrando da una breve vacanza in Molise. La giovane ha legami familiari ad Agnone.

La strada è rimasta chiusa per oltre quattro ore per consentire i soccorsi e i rilievi. I carabinieri della Compagnia di San Lazzaro e della stazione di Granarolo stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare le responsabilità.

Da Budrio è arrivato anche il messaggio della sindaca Debora Badiali, che ha espresso cordoglio per la famiglia e vicinanza ai parenti, definendo la morte della giovane una “perdita drammatica” per la comunità.