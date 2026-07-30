Linda Perhacs ritrovata dopo la denuncia di scomparsa: la cantante sta bene

La cantautrice Linda Perhacs è stata ritrovata: la notizia arriva a pochi giorni dalla denuncia di scomparsa fatta da un’ex collaboratrice.

Linda Perhacs

La cantante Linda Perhacs è stata ritrovata, dopo giorni di apprensione per la sua scomparsa. La notizia è stata confermata dalla Polizia e successivamente la sua ex manager Laurel Stearns, che aveva lanciato un allarme qualche giorno fa, ha ringraziato i fan per l'attenzione. Da mesi, infatti, non si avevano più notizie né della cantautrice americana né di chi ne gestiva la tutela legale e nessuno riusciva a mettersi in contatto con loro. L'autrice dell'album cult "Parallelograms" del 1970 soffre di demenza senile ed era ricoverata in una struttura dove alcuni fan ed ex collaboratori andavano a trovarla, ma da otto mesi non era più in quella struttura.

Da mesi amici ed ex collaboratori avevano perso ogni contatto con la cantante e con il suo tutore legale. Per questo motivo era stato lanciato un appello pubblico e presentata una denuncia di scomparsa, non per il timore di maltrattamenti ma per verificare le sue condizioni di salute. L'appello era stato rilanciato rapidamente da fan e testate internazionali. Dopo il ritrovamento, Stearns ha ringraziato le persone che hanno contribuito a diffondere l'appello e ha chiesto che venga rispettata la privacy della cantautrice, affinché possa proseguire serenamente il percorso di assistenza.

L'attenzione attorno a Perhacs è legata anche al ruolo che l'artista ha ricoperto nella scena folk psichedelica americana. La cantautrice, infatti, aveva pubblicato l'album psych-folk Parallelograms nel 1970, ma non ebbe successo, costringendola a tornare al suo lavoro da igienista dentale. Tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila "Parallelograms" fu progressivamente riscoperto attraverso una serie di ristampe, fino a diventare uno degli album di riferimento del folk psichedelico.

Questo successo tardivo portò quelle canzoni alle orecchie di alcuni artisti che stavano riportando in auge la scena folk, da Devendra Banhart a Sufjan Stevens e Joanna Newsom. Da quel momento il suo nome raggiunse un pubblico più ampio e l'album diventò di culto. Quella riscoperta portò l'artista a ritornare in studio quarant'anni dopo, ampliando il proprio catalogo di altri due lavori: nel 2014 uscì "The Soul of All Natural Things" – Sterns lavorava con lei -, mentre nel 2017 l'ultimo lavoro "I'm in Harmony".