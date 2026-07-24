Fontana Liri, 26enne cade dal secondo piano di un edificio di proprietà di suo padre: è grave

È grave un 26enne, caduto dal secondo piano di un edificio da adibire a palestra di proprietà di suo padre a Fontana Liri. Soccorso, è stato trasportato in ospedale.

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Un ventiseienne è rimasto gravemente ferito, dopo una caduta dal secondo piano di un edificio nel Comune di Fontana Liri. È successo nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio in provincia di Frosinone. Si tratta di un struttura di proprietà del padre, che dovrebbe diventare una palestra. Sococrso in codice rosso, è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale.