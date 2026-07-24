roma
video suggerito
video suggerito

Fontana Liri, 26enne cade dal secondo piano di un edificio di proprietà di suo padre: è grave

È grave un 26enne, caduto dal secondo piano di un edificio da adibire a palestra di proprietà di suo padre a Fontana Liri. Soccorso, è stato trasportato in ospedale.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Alessia Rabbai
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un ventiseienne è rimasto gravemente ferito, dopo una caduta dal secondo piano di un edificio nel Comune di Fontana Liri. È successo nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio in provincia di Frosinone. Si tratta di un struttura di proprietà del padre, che dovrebbe diventare una palestra. Sococrso in codice rosso, è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale.

Immagine
Alberi abbattuti per parcheggio a pagamento, i comitati: “Danno ambientale irreversibile”
“In 21 anni previsto il ricavo di 30 milioni”
La smentita del Comune: “Parere degli esperti favorevole e documenti in regola”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views