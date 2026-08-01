Incendio in un capannone a Guidonia, in fiamme legno e ferro: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Un incendio è divampato in un capannone di via Eugenio Barsanti a Guidonia. Nessun ferito, ancora in corso le operazioni di spegnimento.

I vigili del fuoco in azione sul posto

Un incendio è divampato nella tarda serata di venerdì 31 luglio all’interno di un capannone in via Eugenio Barsanti 9, a Guidonia Montecelio. Le fiamme hanno coinvolto il materiale custodito nella struttura, tra cui legno e ferro, e hanno richiesto un lungo intervento dei vigili del fuoco. Non risultano persone ferite o coinvolte.

I vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme

L’allarme è scattato intorno alle 22.50. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei pompieri, affiancate da un’autobotte di grandi dimensioni, necessaria per garantire una quantità sufficiente d’acqua durante le operazioni. Il rogo ha interessato un capannone utilizzato come deposito. La presenza di materiali facilmente infiammabili, in particolare il legno, ha impegnato a lungo le squadre nel tentativo di circoscrivere le fiamme ed evitare che l’incendio si estendesse ulteriormente.

Intervento ancora in corso a Guidonia

L’intervento è proseguito per tutta la notte ed era ancora in corso nella mattinata di sabato 1° agosto. Oltre allo spegnimento, i vigili del fuoco stanno lavorando per raffreddare e mettere in sicurezza l’area, controllando che non restino focolai nascosti tra il materiale accatastato.

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A coordinare le operazioni sono il funzionario di guardia e il capo turno dei vigili del fuoco. Soltanto dopo la completa messa in sicurezza del capannone potranno iniziare gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio. Al momento non ci sono elementi certi sulle cause del rogo. Le verifiche serviranno a capire da quale punto siano partite le fiamme e se l’incendio sia stato provocato da un guasto, da un incidente o da altri fattori.