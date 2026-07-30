Auto dei carabinieri si ribalta dopo un incidente a Fregene: due militari ricoverati in codice rosso

Un’auto dei carabinieri si è ribaltata dopo l’impatto con una Fiat 500 a Fregene. Due militari sono stati ricoverati in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita.

L'auto dei carabinieri ribaltata su via della Pineta di Fregene (Foto da Facebook)

Un’auto dei carabinieri si è ribaltata dopo essersi scontrata con una Fiat 500 nella mattinata di giovedì 30 luglio a Fregene, sul litorale laziale. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via della Pineta di Fregene e via Portovenere. Uno dei due militari a bordo della pattuglia è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in ospedale con l’eliambulanza. Il collega, anche lui molto giovane, ha riportato conseguenze più lievi ed è stato accompagnato al pronto soccorso in ambulanza. Non sarebbero in pericolo di vita.

L'incidente in cui si è ribaltata un'auto dei carabinieri

Sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per ricostruire con esattezza la dinamica dell'impatto, ma secondo alcune testimonianze l'urto è stato particolarmente violento. Dopo la collisione, la vettura di servizio dell’Arma avrebbe toccato il marciapiede per poi capovolgersi sulla carreggiata, mentre la Fiat 500 ha riportato danni consistenti. Non sono ancora note le condizioni delle altre persone coinvolte né il loro numero complessivo.

I due militari ricoverati in ospedali di Roma

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118. I due militari non sono rimasti incastrati, per cui le operazioni di soccorso sono state tempestive. Nel frattempo, per garantire l'assistenza ai feriti e il recupero dei mezzi coinvolti, la strada è stata chiusa con pesanti conseguenze per il traffico lungo via della Pineta di Fregene.

I due carabinieri sono stati ricoverati in codice rosso, uno all'ospedale Sant'Eugenio nel quartiere Eur di Roma, mentre per il secondo si è reso necessario il trasporto con un'eliambulanza al Policlinico Gemelli. Le loro condizioni sarebbero serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.