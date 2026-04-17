Studentessa trovata morta nel suo appartamento a Roma: Miriam Indelicato aveva 23 anni

Miriam Indelicato, la studentessa trovata morta nel suo appartamento di Roma

Una giovane studentessa dell'università Luiss Guido Carli, originaria del trapanese, è stata trovata senza vita nella sua abitazione romana, dove risiedeva per frequentare le lezioni. Il corpo della 23enne è stato trovato riverso a terra nell'androne del palazzo dove si trova il suo appartamento. Al momento le cause della morte restano da chiarire, con la Polizia di Stato impegnata a ricostruire le ultime ore di vita della ragazza.

Sul caso gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: tra le piste al vaglio ci sono anche quella dell'incidente domestico e quella del gesto volontario. Miriam era originaria del trapanese, precisamente Santa Ninfa, comune d’origine della madre, dove era cresciuta. A rimanere scosse dall'accaduto però, sono anche le comunità di Campobello di Mazara, dove è nato il padre, e Castelvetrano, dove la giovane aveva frequentato il Liceo delle Scienze umane.