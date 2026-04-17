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Studentessa trovata morta nel suo appartamento a Roma: Miriam Indelicato aveva 23 anni

Una studentessa di 23 anni dell’università Luiss di Roma, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nel suo appartamento capitolino. Sul posto la polizia.
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A cura di Roberto Abela
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Miriam Indelicato, la studentessa trovata morta nel suo appartamento di Roma
Miriam Indelicato, la studentessa trovata morta nel suo appartamento di Roma

Una giovane studentessa dell'università Luiss Guido Carli, originaria del trapanese, è stata trovata senza vita nella sua abitazione romana, dove risiedeva per frequentare le lezioni. Il corpo della 23enne è stato trovato riverso a terra nell'androne del palazzo dove si trova il suo appartamento. Al momento le cause della morte restano da chiarire, con la Polizia di Stato impegnata a ricostruire le ultime ore di vita della ragazza.

Sul caso gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: tra le piste al vaglio ci sono anche quella dell'incidente domestico e quella del gesto volontario. Miriam era originaria del trapanese, precisamente Santa Ninfa, comune d’origine della madre, dove era cresciuta. A rimanere scosse dall'accaduto però, sono anche le comunità di Campobello di Mazara, dove è nato il padre, e Castelvetrano, dove la giovane aveva frequentato il Liceo delle Scienze umane.

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