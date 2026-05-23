Cadavere di un uomo trovato all’alba sul lungomare di Ostia: aveva vestiti e zaino, in corso le indagini

Il cadavere di un uomo di circa 30 anni è stato trovato all’alba del 23 maggio sul lungomare di Ostia (Roma). Sono in corso le indagini per risalire alle cause del decesso.

Foto di repertorio (LaPresse)

Il cadavere di un giovane uomo, di circa 30 anni, è stato trovato questa mattina sul bagnasciuga dello stabilimento balneare ‘Gambrinus', sul lungomare Vespucci a Ostia (Roma). Stando a quanto ricostruito finora, il corpo era privo di segni evidenti di violenza. La salma è stata affidata al medico legale ed è stata trasportata al policlinico Tor Vergata, dove sarà sottoposta a vari accertamenti. Per il momento, non è stata esclusa alcuna ipotesi sulla causa del decesso, anche se le più probabili riconducono a un malore o a una morte per affogamento.

A dare l'allarme, intorno alle 6:30 di sabato 23 maggio, è stato il custode della struttura balneare. Come ogni mattino, ha aperto lo stabilimento alle 6 e aveva iniziato i preparativi per la giornata. Mentre stava pulendo l’arenile, avrebbe notato il corpo senza vita di un uomo sdraiato sulla sabbia a pancia in giù a pochi metri dalla riva. Il cadavere era bagnato, ma è probabile che sia stato raggiunto dalla risacca delle onde nella notte. Il giovane aveva ancora i vestiti addosso e lo zaino a tracolla e, sebbene avesse anche il portafoglio con sé, non è stato ancora identificato. Per il momento è stata solo esclusa la possibilità che potesse trattarsi di un cliente dello stabilimento.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto Lido con gli esperti della polizia Scientifica. Stando a un primo esame, il corpo non aveva segni evidenti di violenza. Nessuna ipotesi è stata ancora esclusa, ma è probabile che l'uomo si trovasse nello stabilimento solo di passaggio e che possa aver accusato un malore, o che sia affogato. Per consentire alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi del caso, lo stabilimento è rimasto chiuso fino a metà mattina.