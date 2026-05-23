Ordigno esplode nella notte davanti un palazzo alla Romanina: distrutto l’ingresso, indagini in corso

Questa notte un ordigno artigianale – presumibilmente una bomba carta – è esploso davanti un palazzo in via Vincenzo Manzini alla Romanina.

Un ordigno artigianale è esploso questa notte alle 3.54 davanti una palazzina in via Vincenzo Manzini a Roma, zona Romanina. Il dispositivo, presumibilmente una bomba carta, ha danneggiato l'ingresso dello stabile, composto da cinque piani e diciassette appartamenti. L'ingresso, come si vede dalle immagini scattate sul posto dai Vigili del Fuoco, è stato fortemente danneggiato, con grossi danni al cancello, al soffitto e alle vetrate presenti sui pianerottoli delle scale condominiali. Danneggiata anche un'auto in sosta. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita dall'esplosione, che è avvenuta in tarda notte quando in giro non c'era nessuno. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono arrivati anche gli agenti della Polizia scientifica per le indagini e i rilievi.

Chi sia stato a piazzare l'ordigno, ancora non è chiaro. Molto probabilmente si è trattato di un'intimidazione o un avvertimento verso qualcuno che risiede o frequenta quella palazzina. Le indagini della polizia sono ancora in corso, e mireranno a capire che cosa è successo ma soprattutto chi abbia piazzato l'ordigno. Saranno visionate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da capire se abbiano ripreso elementi utili alle indagini, e saranno ascoltate le persone che abitano nel palazzo.