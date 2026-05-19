Roma, accoltella il coinquilino al fianco in un appartamento a Centocelle: arrestata una 46enne

Tragedia sfiorata nella giornata di ieri a Roma in via delle Acacie, nel quartiere di Centocelle. Una donna di 46 anni è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con l'accusa di aver accoltellato al fianco il coinquilino al culmine di una lite. L'uomo, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi: medicato sul posto, ha rifiutato il trasporto e il ricovero in ospedale con l'ambulanza. La 46enne, invece, deve rispondere di lesioni personali aggravate. Il coltello è stato sequestrato.

Come mai la donna abbia accoltellato il coinquilino, non è ancora chiaro. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in seguito all'ennesima discussione, al termine della quale la 46enne ha preso un coltello e si è scagliata contro di lui, ferendolo. Nonostante la gravità dell'accaduto, l'uomo non è stato colpito in punti vitali, ed è riuscito a mettersi in salvo, con il successivo arrivo di carabinieri e operatori sanitari, giunti sul posto in pochissimi minuti.

Subito i soccorritori sono andati dal ferito, medicandolo subito e chiamando un'ambulanza per portarlo in ospedale a fare ulteriori accertamenti. Il 41enne però ha preferito non andare e ha rifiutato il trasporto. La donna invece, che non aveva nessuna ferita, è stata subito tratta in arresto dai militari.

I carabinieri stanno continuando a indagare e raccogliere elementi utili a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto per capire cosa abbia portato all'aggressione, e se questa fosse la prima volta. Al momento non sembrano risultino denunce tra i due coinquilini. La posizione della donna è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.