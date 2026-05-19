roma
video suggerito
video suggerito

Roma, accoltella il coinquilino al fianco in un appartamento a Centocelle: arrestata una 46enne

Una donna ha accoltellato il coinquilino nel loro appartamento di via delle Acacie a Roma, nel quartiere di Centocelle. Ferito al fianco, l’uomo non è in pericolo di vita.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
A cura di Redazione Roma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia sfiorata nella giornata di ieri a Roma in via delle Acacie, nel quartiere di Centocelle. Una donna di 46 anni è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con l'accusa di aver accoltellato al fianco il coinquilino al culmine di una lite. L'uomo, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi: medicato sul posto, ha rifiutato il trasporto e il ricovero in ospedale con l'ambulanza. La 46enne, invece, deve rispondere di lesioni personali aggravate. Il coltello è stato sequestrato.

Come mai la donna abbia accoltellato il coinquilino, non è ancora chiaro. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in seguito all'ennesima discussione, al termine della quale la 46enne ha preso un coltello e si è scagliata contro di lui, ferendolo. Nonostante la gravità dell'accaduto, l'uomo non è stato colpito in punti vitali, ed è riuscito a mettersi in salvo, con il successivo arrivo di carabinieri e operatori sanitari, giunti sul posto in pochissimi minuti.

Subito i soccorritori sono andati dal ferito, medicandolo subito e chiamando un'ambulanza per portarlo in ospedale a fare ulteriori accertamenti. Il 41enne però ha preferito non andare e ha rifiutato il trasporto. La donna invece, che non aveva nessuna ferita, è stata subito tratta in arresto dai militari.

Leggi anche
Violenta una 12enne, arrestato anziano pedofilo a Roma: attirava la minore in casa con la scusa dei cartoni

I carabinieri stanno continuando a indagare e raccogliere elementi utili a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto per capire cosa abbia portato all'aggressione, e se questa fosse la prima volta. Al momento non sembrano risultino denunce tra i due coinquilini. La posizione della donna è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Partorisce due gemelli e muore: mercoledì i funerali di Erica Carroccia a Sonnino
"Erica è andata a partorire camminando da sola, stava bene"
L'avvocato del marito: "Perché il cesareo è diventato un parto naturale?"
L'avvocato dei medici indagati: "Grande tristezza, aspettiamo autopsia"
L'ostetrica Bellasio: "L’emorragia è una delle emergenze più temute"
I due gemellini sono in condizioni stabili
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views