Tenta di svaligiare una casa a Ponte di Nona, aveva con sé un laboratorio portatile per aprire serrature

È stato arrestato e si trova in carcere per tentata rapina in abitazione un 46enne sorpreso dal proprietario di casa a Ponte di Nona a Roma, che ha chiamato la polizia. Aveva con sé un laboratorio portatile per aprire serrature.

Ha tentato di svaligiare un'abitazione in zona Ponte di Nona a Roma, ma il proprietario lo ha sorpreso, ha chiamato le forze dell'ordine e lo ha fatto arrestare. L'episodio è successo in un appartamento nel quadrante Est della Capitale. Autore è un uomo di quarantasei anni di origini georgiano. L'Autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per tentata rapina in abitazione. Ad arrestarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino e delle Volanti della Questura. Dalle indagini è emerso un profilo ‘seriale' collegato a svariati ‘alias' a lui riconducibili e collegati a numerose condanne connesse a reati predatori precedenti fatti in Italia.

Il proprietario faccia a faccia con il ladro

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti il quarantaseienne è entrato in un appartamento in zona Ponte di Nona, per mettere a segno un furto. Aveva con sé un vero e proprio kit da effrazione, che gli consentiva di aprire le serrature in maniera "professionale". La sua presenza non è sfuggita a uno dei proprietari di casa, che si è trovato faccia a faccia con lui. Il proprietario ha dato l'allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e in breve tempo sono arrivati i poliziotti. Dopo un rapido scontro gli agenti hanno bloccato il quarantaseienne, per poi ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Un laboratorio portatile per aprire le serrature

In due borse che aveva perso mentre cercava di fuggire il ladro nascondeva un vero e proprio laboratorio portatile: dispositivi di tensionamento e decodifica, chiavi modificate e grezze predisposte per la duplicazione e l'adattamento, attrezzi professionali per la manipolazione delle serrature a doppia mappa. Inoltre aveva strumenti usati per l'"apertura non distruttiva" dei sistemi di chiusura, strumenti di impressione e componenti modulari, che potevano adattarsi a differenti meccaniche. E ancora c'erano anche strumenti per forzare gli accessi e accessori utili a mantenerli funzionanti ed efficienti. Si tratta di strumenti pensati per intervenire su diverse tipologie di serrature.