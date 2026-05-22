Rubano una borsa e travolgono uno scooter nella fuga a Zagarolo: gravissima una 24enne

Tre rapinatori in fuga dopo un colpo nel parcheggio di un supermercato hanno investito due persone in scooter: una è grave. I malviventi sono stati arrestati dai carabinieri.

Immagine di repertorio

Un tentativo di rapina è sfociato in un incidente stradale con due feriti ieri, giovedì 21 maggio, a Zagarolo, nella città metropolitana di Roma. Una ragazza di 24 anni è ricoverata in gravi condizioni, mentre un uomo di 40 ha riportato quaranta giorni di prognosi dopo essere stati travolti da una macchina su cui viaggiavano tre malviventi che avevano appena rubato la borsa di una donna. I tre sono stati individuati e arrestati dai carabinieri.

Il furto nel parcheggio di un supermercato

Il tutto è avvenuto nella tarda mattinata nel parcheggio del supermercato Oasi su via Prenestina nuova, dopo che un uomo ha rubato la borsa di una donna dal sedile posteriore della sua macchina dove stava caricando la spesa. Mentre nel piazzale riecheggiavano le urla della vittima del furto, il soggetto è salito a bordo di un'auto dove lo aspettavano due complici. La vettura è partita a tutta velocità e nel tentativo di fuga ha speronato uno scooter, facendo sbalzare di molti metri il conducente e la passeggera del mezzo.

I tre ladri arrestati e portati a Regina Coeli

Dopo lo scontro, i tre sono scappati a piedi, ma uno di loro è stato fermato dagli altri avventori del supermercato, allertati dalle grida della donna a cui era stata appena rubata la borsa. Nel frattempo erano partite le chiamate al numero unico per le emergenze 112. Sul posto è arrivata dopo pochi minuti una pattuglia dei carabinieri della stazione locale, che ha preso in carico l'uomo, un 30enne di cittadinanza cubana, bloccato dai passanti. Sono poi arrivate gazzelle anche dalle stazioni di Palestrina e di altre città del sud della provincia di Roma. I militari hanno proceduto a battere tutta la zona, riuscendo a rintracciare gli altri due fuggitivi in un casolare fra le campagne circostanti. I tre, tutti cubani, sono stati arrestati e condotti nel carcere romano di Regina Coeli.

Ragazza di 24 anni in prognosi riservata

Nel parcheggio del supermercato erano, intanto, arrivate anche le ambulanze del 118 per soccorrere le due persone travolte mentre erano in sella allo scooter. Il guidatore, un uomo romano di 40 anni, è stato portato all'ospedale San Camillo, dove è stato operato per una frattura scomposta alla tibia con quaranta giorni di prognosi. Più gravi le condizioni della passeggera, una giovane di 24 anni per cui si è reso necessario il trasporto in elisoccorso al policlinico di Tor Vergata. Qui le è stata diagnosticato un trauma cranico con commozione cerebrale. Per le la prognosi è riservata.