D4vd accusato di aver comprato due motoseghe dopo l’omicidio Rivas: rischia la pena di morte

Continuano le indagini sul caso di omicidio di primo grado che coinvolge il cantante d4vd e la giovane vittima Celeste Hernandez. Durante le indagini, rinvenuti gli acquisti di motoseghe e materiale pedopornografico della vittima.

dv4d, 2026

Lo scorso 20 aprile, il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, Nathan J. Hochman, aveva formalizzato le accuse presso il Dipartimento 30 del Foltz Criminal Justice Center, dove si è tenuta la prima udienza per il caso d4vd, nome d'arte del cantante e streamer Anthony Burke. Dovrà rispondere di omicidio di primo grado, continui abusi sessuali su una minore di 14 anni e mutilazione illecita di resti umani. A queste si aggiungono le aggravanti, tra cui l'omicidio con agguato che rende passibile la condanna alla pena di morte, anche se per adesso non è stata richiesta dalla procura.

Il materiale pedopornografico e l'ultima conversazione tra d4vd e la vittima

In questo senso però, soprattutto nelle scorse ore, sono stati rilasciati da alcuni media statunitensi i risultati delle indagini e alcune scoperte fatte durante la perquisizione avvenuta nella villa situata in Marmont Avenue, a Los Angeles. Infatti, le autorità hanno sequestrato ed esaminato oltre 40 terabyte di dati dai dispositivi e dagli account cloud dell'imputato, scoprendo una vasta quantità di materiale pedopornografico, tra cui alcune immagini della vittima. C'è anche una novità sulla notte precedente all’arrivo della giovane donna nella casa di Burke, avvenuta il 23 aprile 2025. Infatti, secondo i tabulati acquisiti dalle autorità, emergerebbe una conversazione tra il cantante e la giovane donna, Celeste Rivas Hernandez, in cui la vittima esprimeva una forte gelosia nei confronti di d4vd.

L'acquisto di due motoseghe, le possibili armi del delitto

La conversazione sarebbe arrivata in un punto in cui la stessa avrebbe minacciato esplicitamente di rendere pubblica la loro relazione, con l'intento di rovinare la vita e la carriera musicale di d4vd. Secondo i procuratori, questo sarebbe il movente principale dell'omicidio, che avrebbe portato, attraverso l’analisi dei movimenti online del cantante, all’individuazione anche della possibile arma con cui sono state inflitte le ferite alla giovane donna. Infatti, la cronologia degli acquisti online dell'imputato ha evidenziato l'ordine di due motoseghe. Esse corrisponderebbero al tentativo di smembramento del corpo, che, secondo le prime indagini, sarebbero avvenute all'interno di una piscina gonfiabile, per poi continuare all'interno del garage della villa, in cui è stato rintracciato il DNA di Hernandez.

Desecretato il referto del medico legale: la vittima colpita in tre punti

Ci sarebbero anche le prime ipotesi rispetto al decesso, con il desecretamento del referto del medico legale della contea di Los Angeles, in seguito al ritrovamento del corpo nella Tesla. Secondo la ricostruzione, il top indossato dalla vittima avrebbe tre tagli netti, indicando come il busto, la cassa toracica e il fegato, i tre punti colpiti dall'arma da taglio. Ciò che invece non è stato trovato all'interno dei due sacchi sono le dita della mano amputate: su una di queste l’accusa sottolinea che vi fosse tatuato il nome di d4vd. C'è anche un altro piccolo particolare che riemerge rispetto alle dinamiche familiari della vittima.

D4dv e il versamento di 1000 dollari per l'acquisto di un cellulare clandestino

Come sottolineato nella precedente ricostruzione, la famiglia della vittima era già venuta a conoscenza del rapporto tra la figlia e il cantante. Secondo le chat ritrovate nelle indagini, la famiglia Hernandez avrebbe deciso di sequestrare il cellulare della giovane donna nel febbraio 2024, dopo un improvviso allontanamento. Il sequestro non ha impedito al cantante di versare 1000 dollari a un'amica della vittima, per permetterle di procurarsi un cellulare clandestinamente e mantenere i contatti. Tra questi contatti, anche l'invito, attraverso istruzioni dettagliate su come lasciare la propria casa a Lake Elsinore senza essere rintracciata, a raggiungerlo in una delle sue proprietà.