Omicidio Charlie Kirk, al via l’udienza preliminare per Tyler Robinson: l’accusa punta alla pena di morte

È iniziata nello Utah l’udienza preliminare per Tyler Robinson, il 23enne accusato dell’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk. L’accusa presenterà le prove per ottenere il processo e chiedere la pena di morte. Presenti anche i genitori del 31enne e la vedova, Erika.

Da sinistra, Charlie Kirk e Tyler Robinson.

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Tyler Robinson, il 23enne accusato di aver ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk a settembre dell'anno scorso, è comparso oggi, lunedì 6 giugno, in tribunale a Provo, nello Utah, per l'inizio dell'udienza preliminare che dovrebbe durare diversi giorni.

I pubblici ministeri hanno iniziato a presentare le prove contro Robinson: l'accusa spera di convincere il giudice di averne a sufficienza per processare e condannare a morte il 23enne.

All'udienza procedimento presenti i genitori e la vedova di Kirk, Erika. I tre sono arrivati ​​separatamente in tribunale poco prima dell'inizio previsto dell'udienza. È la prima volta che la famiglia di Kirk si trovava in aula con il presunto assassino.

Erika e Charlie Kirk

La famiglia di Kirk ha rilasciato una breve dichiarazione prima dell'udienza: “Charlie era un marito, figlio, fratello, amico e padre amatissimo. Ogni udienza in tribunale è un doloroso promemoria della sua morte e della perdita che ha segnato in modo irrevocabile le nostre vite e quelle dei suoi figli”, si legge nella nota dei genitori, della sorella e della vedova di Kirk.

“Restiamo profondamente grati per il sostegno, le preghiere e la gentilezza che abbiamo ricevuto. Questa dimostrazione di affetto ci ha sostenuto nei giorni più bui della nostra vita”, hanno aggiunto.

"Nel rispetto del processo giudiziario, al momento non rilasceremo ulteriori commenti. – hanno scritto ancora – Chiediamo che la nostra privacy continui a essere rispettata in questo momento di profondo dolore".

Kirk, 31 anni, è stato colpito al collo da un proiettile il 10 settembre 2025 mentre teneva un discorso alla Utah Valley University. I pubblici ministeri hanno affermato che ci sono tracce di Dna che collegano Robinson all'arma che si ritiene sia stata usata per uccidere il 31enne. Il 23enne avrebbe confessato l'omicidio in un biglietto lasciato al suo coinquilino e compagno.

Tyler Robinson subito dopo l’arresto.

Il giovane, che si è consegnato alla polizia il giorno dopo l'omicidio, è stato accusato di omicidio aggravato. Non si è ancora dichiarato colpevole o innocente, ma i suoi avvocati hanno cercato di impedire alla Procura di chiedere la pena di morte.

Questa settimana l'accusa dovrà dimostrare se vi sono "prove sufficienti a supportare un ragionevole sospetto che sia stato commesso un reato e che l'imputato lo abbia commesso", ha dichiarato l'ufficio del procuratore della contea di Utah in un comunicato stampa diffus il mese scorso.

Il caso potrà procedere a processo solo se l'accusa riuscirà a produrre queste tali evidenze, ha aggiunto l'ufficio. Se Robinson verrà processato e condannato, i pubblici ministeri hanno dichiarato che chiederanno la pena di morte.