La scaletta del concerto di Radio Kiss Kiss 2026 a Viareggio, l’ordine dei cantanti e gli orari

Il Kiss Kiss Way prosegue a Viareggio stasera, sabato 27 giugno, in piazza Mazzini con artisti come LDA e Aka7even, il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026 Nicolò Filippucci e Giusy Ferreri. Qui gli orari e dov’è possibile guardare in tv.

Lda, Aka7even, Giusy Ferreri e Nicolo Filippucci

Dopo gli appuntamenti di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way, il tour della radio campana, arriva a Viareggio stasera sabato 27 giugno 2026. Dopo l'apertura del Play Village nelle ultime 24 ore, oltre 15 artisti si esibiranno sul palco di Piazza Mazzini in città, tra cui la coppia Aka7even e LDA, reduce dal successo sanremese con "Poesie clandestine". Oppure gli ex protagonisti del talent Amici, come Cate Lumina, ma anche Luk3, Mew e il vincitore della categoria canto della penultima edizione Trigno.

C'è grande attesa per il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con l'uscita del nuovo singolo "Mantra", ma anche il ritorno di Rhove, che nelle scorse ore è ritornato con l'uscita del nuovo singolo "Parapluie". Dopo Viareggio, il tour di Radio Kiss Kiss arriverò per il suo ultimo appuntamento a Pescara, il prossimo 11 luglio. La serata, con ingresso totalmente gratuito, sarà condotta dalle celebri voci di Radio Kiss Kiss, ovvero Pippo Pelo, Adriana, Marco e Raf, e il duo Alfio e Ciro. Sarà possibile seguire l'evento in diretta, dalle ore 21, su Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss TV (canale 158 DTT).

L'ordine d'uscita dei cantanti al concerto di Radio Kiss Kiss a Viareggio

Piazza Mazzini, ma precedentemente il Villaggio Kiss Kiss, situato presso il Belvedere delle Maschere, saranno il fulcro della manifestazione sonora, che culminerà con il concerto alle ore 21. Per chi vorrà aggiudicarsi speciali pass di accesso per le esclusive aree PIT e VIP del concerto serale, fino alle 18 sarà possibile accedere alle attività al Villaggio Kiss Kiss. I varchi di Piazza Mazzini saranno aperti dalle 18.30 con l'accesso che sarà consentito fino alle 19.30, mentre l'inizio dello show sarà a partire dalle 21. Questo l'elenco dei cantanti che si esibiranno, in ordine alfabetico.