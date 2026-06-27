Iran, la guerra in diretta: Vance su raid USA contro Teheran: “Alla violenza si risponde con violenza”. Firmato accordo Libano-Israele

L'Iran ha lanciato attacchi contro siti militari americani nella regione in risposta ai raid aerei lanciati da Washington sulla costa iraniana. È quanto hanno annunciato i Guardiani della rivoluzione islamica in un comunicato riportato dai media locali. Ieri il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha riferito di attacchi contro depositi di missili e droni iraniani e postazioni radar costiere, in risposta all'attacco di due giorni fa a una nave mercantile che stava transitando nello Stretto di Hormuz. "Dopo la violazione del cessate il fuoco nel sud del Libano da parte del regime sionista, poche ore fa anche il regime americano, come sempre violando i trattati, è venuto meno ai propri impegni – si legge nella nota dei pasdaran – con vari pretesti legati al passaggio di una nave che violava il trattato attraverso una rotta non autorizzata nello Stretto di Hormuz, ha lanciato un attacco aereo contro le coste iraniane. In risposta a questa aggressione, la marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica ha colpito posizioni militari statunitensi nella regione".