Morta a 37 anni Lauren Bennett, la cantante di Party Rock Anthem con i LMFAO

È morta a soli 37 anni la cantante Lauren Bennett, famosa per aver cantato con i LMFAO nel brano Party Rock Anthem. A ricordarla le compagne del gruppo musicale GRL. Le cause della morte non sono ancora note.

È morta all'età di 37 anni la cantante Lauren Bennett, diventata famosa per aver cantato al fianco dei LMFAO in uno dei loro brani più famosi, ovvero Party Rock Anthem. A darne notizia è la band di cui faceva parte le GRL, che hanno condiviso un comunicato nel quale si legge: "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata Lauren". Non sono state rese note, al momento, le cause della scomparsa prematura dell'artista.

La carriera di Lauren Bennett e l'addio delle GRL

Nella nota diffusa dalle componenti della band, si legge: "Abbiamo il cuore spezzato e non riusciamo ad esprimere a parole quanto lei significasse per noi. Conserveremo per sempre l'amore, le risate e gli innumerevoli ricordi che ci ha donato. Il suo animo meraviglioso ha toccato la vita di tantissime persone e ci mancherà profondamente, ma la ameremo per sempre". Un messaggio commovente con il quale le componenti delle GRL, che per anni hanno lavorato al fianco di Lauren Bennett, vogliono rivolgerle un ultimo e accorato saluto.

La sua carriera era iniziata da giovanissima, a soli 18 anni, quando avvicinatasi al mondo della musica, subito rivelatasi una passione, ha formato nel 2007 un gruppo musicale, le Paradiso Girls, insieme ad altre ragazze. Il loro primo singolo, però, fu pubblicato solo due anni più tardi, nel 2009, dal titolo di Patron Tequila. La collaborazione, però, si è conclusa nel 2010 quando Bennett ha iniziato la sua carriera da solista, lavorando anche con artisti noti come CeeLo Green e will.i.am. Nel 2011 prese parte al brano Party Rock Anthem, una delle canzoni più famose di quell'anno, che riuscì a svettare le classifiche di tutto il mondo.

In foto le GRL

Fu proprio dopo questo successo che la cantante si unì al gruppo delle GRL, partecipando a vari brani come Vaction, Lighthouse. Il gruppo musicale è noto anche per una tragedia che, proprio nel periodo di massima visibilità della band, le colpì: Simone Battle, una delle cantanti, si tolse la vita. Questo evento fu determinante per il gruppo che, infatti, nel 2015 si sciolse. Lauren Bennett, però, continuò la sua carriera pubblicando un altro pezzo in solitaria, Hurricane, nel quale parlava dei problemi di salute mentale che hanno colpito sua madre e una delle sue più care amiche.