Olly ricorda Elisa Bozzano, morta a 25 anni. La promessa alla sorella: “A ogni canzone un pensiero va a lei”

Elisa Bozzano era impaziente di godersi il concerto di Olly a Genova insieme alla sorella Elena. Purtroppo, però, è stata vittima di un terribile incidente. Elena ha strappato una promessa all’artista: “Potresti dedicarle una canzone? Sarebbe il suo ultimo regalo”.

Elisa Bozzano e Olly

A volte la vita è dolorosamente e tragicamente imprevedibile. Elisa Bozzano era impaziente di godersi il concerto di Olly a Genova insieme alla sorella Elena. Purtroppo, però, è stata vittima di un terribile incidente. Elisa ha perso la vita a 25 anni lo scorso 17 giugno. La sorella, devastata, ha contattato sui social Olly per poter fare un ultimo regalo a Elisa.

Dopo la morte di Elisa Bozzano, la sorella ha scritto a Olly: "Era una tua grande fan, saremmo dovute venire al concerto, ma purtroppo non sarà così". Ha chiesto all'artista se fosse possibile dedicare una canzone alla venticinquenne scomparsa: "Sarebbe il suo ultimo regalo". Olly non ha esitato a rispondere privatamente. Ha fatto una promessa a Elena. Non avrebbe dedicato a Elisa una sola canzone, ma l'intero concerto: "Stasera a ogni canzone un pensiero va a lei".

La promessa di Olly

Durante il concerto allo stadio Luigi Ferraris di Genova, Olly ha mantenuto la promessa e ha ricordato Elisa Bozzano sul palco: "Una ragazza doveva essere qui con noi al concerto. E se è vero che in questi casi, quando una persona viene a mancare, si fa un minuto di silenzio, io sono certo che, se fosse stata qui con noi, avrebbe voluto che cantassimo più forte di prima. Quindi, la nostra cura stasera sarà la musica, un bacio alla famiglia e alla sorella che ho sentito oggi".

Elisa Bozzano è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Sampierdarena e la Val Polcevera. Erano le 21:00 di mercoledì 17 giugno e la donna, autista AMT, era a bordo della sua moto Kawasaki Z650. Un trentenne che procedeva con una Lancia Ypsilon in senso opposto avrebbe invaso la sua corsia. L'impatto frontale ha sbalzato la venticinquenne per quindici metri. Purtroppo non c'è stato modo di salvarla. Il conducente dell'altro veicolo è stato trasportato in ospedale in stato di shock.