Fedez dietro le quinte a Sanremo 2025, gli attacchi di panico e le lacrime: "Vorrei vincere per i miei figli" Arriva la seconda perte del video pubblicato dallo youtuber Ale Della Giusta con i retroscena sul percorso di Fedez a Sanremo 2025. Il noto cantante senza filtri e pronto a esibirsi senza lentine per l'ultima serata, tra ricordi degli attacchi di panico e di una vita con la musica messa in secondo piano. Nella testa, i suoi figli. "Vorrei vincere solo per dedicare la vittoria a loro", dichiara emozionato. Cosa è successo dietro le quinte nel corso delle cinque serate.

Arriva la seconda perte del video pubblicato dallo youtuber Ale Della Giusta con i retroscena sul percorso di Fedez a Sanremo 2025. Il noto cantante senza filtri e pronto a esibirsi senza lentine per l'ultima serata, tra ricordi degli attacchi di panico e di una vita con la musica messa in secondo piano. Nella testa, i suoi figli Leone e Vittoria. "Vorrei vincere solo per dedicare la vittoria a loro", dichiara emozionato. Cosa è successo dietro le quinte nel corso delle cinque serate.

La voglia di ritornare alla musica: il Forum sold out

"Dovrei stare più tempo a difendermi che a pensare a Sanremo", dice in apertura, spiegando meglio, nel corso del video, che la sua vita privata ha preso il sopravvento sulla musica negli ultimi anni, sottraendolo dal grande amore per ciò che ha sempre accorciato le distanze con il suo pubblico. Pubblico che ha reso sold out in poche ore la prima data del 19 settembre al Forum di Assago e lo ha spinto a programmarne un'altra per il 20 settembre. Un Battito che lo ha riavvicinato alla sua voglia di esibirsi dal vivo e tornare ad essere l'artista che fino al 2019 era pronto a stringere il contatto con i fan.

Gli attacchi di panico e la gestione delle emozioni con Nicoletta Romanazzi

Un non detto durante il Festival che diventa rivelazione in questo video girato da Alex Della Giusta, complice di una narrazione off the records che tenta di spiegare "Fedez senza filtri", l'uomo ma anche l'artista che l'ultima serata decide di togliere le lentine per mostrare davvero chi è. Il tema delle depressione, gli attacchi di panico che in passato gli hanno generato un nodo alla gola, un disagio esistenziale che in questa occasione ha cercato di veicolare attraverso la mental coach Nicoletta Romanazzi (che abbiamo intervistato in occasione delle Olimpiadi di Parigi), colei che lo ha accompagnato nei cinque giorni di Sanremo. "L'ho aiutato a non farsi condizionare dal giudizio esterno", ha dichiarato su Instagram dopo la kermesse, e di fatto la sua assistenza sul posto è stata molto segnante. Le sedute per controllare le emozioni e saper riconoscere l'origine delle lacrime di Federico Lucia sono inserite qui e lì nel dietro le quinte e raccontano un lato piuttosto intimo del cantante, quello che in questa edizione non è proprio venuto fuori.

Il pensiero per i figli Leone e Vittoria: "Vorrei vincere per loro"

Un paio di momenti dedicati ai figli avuti con Chiara Ferragni. "Il codice del televoto è il 23 (23 marzo 2021, ndr), che è il giorno in cui è nata mia figlia, che si chiama Vittoria. Stacco, si vede io che perdo" e giù risate per il momento di piena ilarità con gli amici. Ci torna quando si commuove alle parole della mental coach: "Porterai l'esempio per i tuoi figli" e le lacrime prendono posto nella stanza mentre Romanazzi gli spiega che la parte bambina di lui rivendica questo primo posto, un trionfo che comunque ha già ottenuto con tutto quello che ha portato sul palco. Nel finale, l'auspicio di poter vincere solo per dedicare la vittoria ai figli. Un ritratto che ci conclude con un insegnamento importante: "L'importante non è l'obiettivo ma godersi il viaggio".